El llanto y las palabras de Vinicius en la conferencia de prensa previa al partido entre España y Brasil, poniendo una vez más de manifiesto los ataques racistas y los actos discriminatorios de los que le toca ser víctima cada vez que sale a la cancha, fue una escena que no tardó en dar la vuelta al mundo y conmover a propios y ajenos.

Paulo Silas, futbolista que brilló en San Lorenzo y disputó dos mundiales con Brasil, opinó que La Liga de España no ha puesto el énfasis suficiente en la lucha contra el racismo y aseguró que el crack de Real Madrid se sentiría mucho más cómodo si mudara su talento a la Premier League.

“El tema del racismo se aprende, porque los grandes se lo inculcan a los chicos. Yo aprendí que los ejemplos tienen que venir de la cima. Infelizmente, el ejemplo no viene desde la Federación. Si yo fuera Vini, me iría a Inglaterra. Ahí va a lograr seguir su lucha con más amor y cariño desde afuera”, expresó el exjugador en diálogo con SportsCenter.

Y agregó: “Hoy está en e mejor club del mundo. Pero ahí está Manchester City, que no tiene las 14 Champions pero puede llegar a tener muchas, porque tiene una estructura muy grande y a uno de los mejores entrenadores del mundo. Si fuera a Inglaterra, sería el club ideal. Aparte mejoraría mucho a Julián Álvarez“.

El brasileño se ilusionó con un tridente de ataque conformado por Erling Haaland, Vinicius Jr y Julián Álvarez: “¡Imaginate! Sería fenomenal. Y Vini podría continuar con esa lucha que abrazó”, sentenció.

Las palabras de Vinicius

“Recibir insultos es algo bastante triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los negros que están en el mundo, es algo triste. Esto es algo que está sucediendo. No sólo en España, también en el mundo”, expresó Vinicius en conferencia de prensa.

Y continuó: “No sólo en España, en todos los lugares hay mucho racismo. Espero que en el futuro esto cada vez vaya a menos y haya menos gente que pase por esto. Entiendo que se hable de lo que se hable en el campo. Claro que tengo muchas que mejorar, aún tengo 23 años, y es un progreso natural… Sales muy joven de Brasil sin haber aprendido tantas cosas… Llevo mucho tiempo viendo esto, y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando”.

Más allá de la recomendación pública de Paulo Silas, Vinicius reafirmó su compromiso con dar la lucha contra el racismo desde Madrid: “He pensado tanto de salir de aquí… Porque si me voy de aquí, le voy a dar a los racistas lo que quieren. Quiero seguir aquí, en el mejor club del mundo, para que sigan viendo mi cara. Sigo evolucionando para estas cosas, ser la alegría de toda la gente que va al estadio. Los racistas son minoría, y no suele pasar siempre. Pero como soy atrevido, soy del Madrid… Es complicado. Pero voy a seguir, porque el presidente me apoya, el club me apoya”.