2K Sports presentó oficialmente este lunes el WWE 2K24, la nueva entrega en su saga de juegos de la WWE. La nueva edición tiene como portada al ‘American Nightmare’ Cody Rhodes. Además, incluyen una edición Deluxe con Bianca Belair y Rhea Ripley como caras, y una edición de 40 Años de WrestleMania con destacadas leyendas.

El WWE 2K24 traerá múltiples novedades en todas las áreas del juego, tendremos nuevas estipulaciones de combates, actualizaciones de jugabilidad, más de 200 superestrellas jugables, un modo 2K Showcase enfocado en la historia de WrestleMania y mejoras en los modos MyRISE, MyFACTION, MyGM, Universe y más.

2K Sports detalló las novedades que los fanáticos podrán encontrar en cada uno de los modos, destacando los nuevos combates de Special Guest Referee, Ambulance Match, Casket Match y Gauntlet Match. Además, habrá combates de hasta 4 jugadores en las luchas Backstage Brawl y hasta 8 jugadores a la vez en el Modo Online del Royal Rumble.

Entre las actualizaciones de jugabilidad destacan los nuevos Super Finishers, un minijuego de intercambio de golpes, nuevos Paybacks, la posibilidad de saltar hacia un grupo de rivales, varios nuevos tipos de objetos utilizables y más.

Actualizaciones en los modos MyRISE, MyFACTION, MyGM, Showcase y Universe

MyGM: El modo incluirá nuevos GM y marcas de las cuales elegir, nuevos tipos de combates, más Dramas y más Campeonatos. También se incluirá la posibilidad de ojear talentos, intercambiar Superestrellas entre marcas, manejar los contratos y las carreras de los luchadores. Además llegará la función de Superstar Joruney, que permite que las Superestrellas ganen experiencia con entrenamientos y combates, que podrá intercambiarse por beneficios para mejorar su estatus dentro del roster.

El modo incluirá nuevos GM y marcas de las cuales elegir, nuevos tipos de combates, más Dramas y más Campeonatos. También se incluirá la posibilidad de ojear talentos, intercambiar Superestrellas entre marcas, manejar los contratos y las carreras de los luchadores. Además llegará la función de Superstar Joruney, que permite que las Superestrellas ganen experiencia con entrenamientos y combates, que podrá intercambiarse por beneficios para mejorar su estatus dentro del roster. MyFACTION: El modo más “competitivo” incluirá ahora un nuevo mercado de compra directa (como el del NBA 2K) y actualizaciones en la experiencia online. Esto incluye colas clasificatorias con recompensas exclusivas por temporadas, nuevos combates 4v4 y una tienda de Faction Wars.

El modo más “competitivo” incluirá ahora un nuevo mercado de compra directa (como el del NBA 2K) y actualizaciones en la experiencia online. Esto incluye colas clasificatorias con recompensas exclusivas por temporadas, nuevos combates 4v4 y una tienda de Faction Wars. MyRISE: El modo tendrá dos nuevas experiencias únicas de carrera, con Undisputed, para las Superestrellas masculinas, y Unleashed para las femeninas. Esto pondrá a los jugadores en control de Superestrellas creadas que buscan hacerse un nombre por sí mismas. Habrá recompensas adicionales, personajes originales de MyRISE y contenido desbloqueable para otros modos de juego.

El modo tendrá dos nuevas experiencias únicas de carrera, con Undisputed, para las Superestrellas masculinas, y Unleashed para las femeninas. Esto pondrá a los jugadores en control de Superestrellas creadas que buscan hacerse un nombre por sí mismas. Habrá recompensas adicionales, personajes originales de MyRISE y contenido desbloqueable para otros modos de juego. 2K Showcase: El Modo 2K Showcase ya no seguirá la historia de una Superestrella, sino del Magno Evento: WrestleMania. Podrás revivir momentos espectaculares pero esta vez como protagonista, desde el legendario encuentro entre Andre the Giant y Hulk Hogan, hasta el HBK vs Undertaker de WM 26. La Vitrina de los Inmortales tiene historias únicas que merecen ser recordadas en virtud de sus 40 años.

El Modo 2K Showcase ya no seguirá la historia de una Superestrella, sino del Magno Evento: WrestleMania. Podrás revivir momentos espectaculares pero esta vez como protagonista, desde el legendario encuentro entre Andre the Giant y Hulk Hogan, hasta el HBK vs Undertaker de WM 26. La Vitrina de los Inmortales tiene historias únicas que merecen ser recordadas en virtud de sus 40 años. Universe: El WWE Universe definitivo incluirá nuevas acciones de Rivalidades, intervenciones, canjeos de Money in the Bank, escenarios para combatir, cinemáticas y estipulaciones.

Trailer oficial del WWE 2K24

Portadas WWE 2K24

Cody Rhodes será la Superestrella en la portada de la WWE 2K24 Standard Edition.

Rhea Ripley y Bianca Belair en la portada de la WWE 2K24 Deluxe Edition. Primera vez que dos mujeres comparten portada y Bianca es la primera mujer de color en estar en una.

Finalmente, la portada de la edición 40 Years of WrestleMania estará compuesta por múltiples leyendas de la WWE, como lo son Andre The Giant, Stone Cold Steve Austin, Hulk Hogan, Brock Lesnar, Undertaker, The Rocik, John Cena, Bret Hart, Triple H, Shawn Michaels, Becky Lynch, Bianca Belair, Charlotte Flair y Roman Reigns.

Fecha de lanzamiento y bonus de pre-orden

WWE 2K24 se lanzará oficialmente el próximo 8 de marzo de 2024 en consolas PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series, así como en PC. Sin embargo, las pre-ordenes ya se encuentran disponibles y traen varias bonificaciones a los usuarios.

PREORDEN TODAS LAS EDICIONES

La preorden de todas las ediciones del WWE 2K24 incluyen acceso al WWE 2K23 y el Nightmare Family Pack. Este pack está compuesto de las versiones jugables de Dusty Rhodes, ‘Superstar’ Billy Graham y las alternativas ‘Undashing’ y ‘Stardust’ de Cody Rhodes. Además, añade contenido para el modo MyFACTION con las cartas de Mattel ‘Bruised’ Cody Rhodes de Oro y a su gato Pharaoh como Manager de Oro.

PREORDEN EDICIÓN DELUXE

La preorden de la Edición Deluxe incluye todo lo mencionado anteriormente, pero también cuenta con 3 días de acceso anticipado (desde el 5 de marzo), acceso a todo el contenido que será lanzado vía DLC con el correr del juego y un par de ventajas in-game. Estas son las bonificaciones Super Charger y Mega-Boosts para el modo MyRISE y las cartas Oro de Rhea Ripley y Bianca Belair para el modo MyFACTION.

PREORDEN EDICIÓN 40 YEARS OF WRESTLEMANIA

La más completa de todas las ediciones del WWE 2K24 incluye en su preorden todo lo mencionado anteriormente junto a versiones de atuendo alternativo de ‘Macho Man’ Rancy Savage (WM 6), de Rey Mysterio (WM 22), de Triple H (WM 30), de Charlotte Flair (WM 33) y de Rhea Ripley (WM 36).

También se incluirán las Cartas Oro de MyFACTION de todos los mencionados anteriormente y se desbloqueará de todo el contenido de 2K Showcase y la Arena de WrestleMania 40.