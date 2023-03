El francés dejó varias capturas para expresar su descontento luego de haber quedado tercero en la votación de The Best. Casualmente, Leo compartió dos imágenes que terminan con ese debate.

Si bien la gran mayoría del pueblo futbolero se alegró por el premio The Best entregado a Lionel Messi, hubo varios a los que les pasó todo lo contrario. En algunos sectores, principalmente en Madrid, hubo bronca porque haya sido Leo y no Karim Benzema (quedó tercero por detrás de Mbappé) el ganador de la votación.

El propio francés expresó su descontento aún sin hablar públicamente. El pasado martes compartió varias capturas en sus redes sociales y una de ellas detallaba todos y cada uno de sus méritos en 2022. Goles, títulos, premios y demás. Esta mañana, el mejor jugador del mundo utilizó la misma vía del goleador y cantó 'quiero vale 4'.

Sin escribir ni una sola palabra, Messi compartió dos imágenes besando la Copa del Mundo, que es lo que lo llevó a volver a quedarse con el galardón. Quizás lo subió por la polémica del 9 del Real Madrid o simplemente por nostalgia, pero el mensaje llega igual.

Cabe recordar que Benzema ni siquiera asistió a la ceremonia de premiación en su país. De hecho, tampoco fueron ninguno de los integrantes del plantel del Real Madrid, siendo Emilio Butragueño (director de relaciones institucionales) su único representante en la gala.