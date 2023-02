A pesar de jactarse varias veces de ser amigo de Lionel Messi, Gerard Piqué confesó que no lo llamó para felicitarlo por el Mundial. ¿Por qué?

¿Por qué Piqué no felicitó a Messi por el titulo en Qatar? La confesión del defensor

Gerard Piqué y Lionel Messi compartieron los años más gloriosos del Barcelona, fueron referentes de uno de los mejores equipos de la historia y, hasta donde se sabe, mantienen una buena relación. Aunque claro, hizo muchísimo ruido que el defensor contara que nunca llamó a La Pulga para felicitarlo por el Mundial.

El reconocido tiktoker John Nellis le preguntó a Piqué si había felicitado a Messi tras Qatar 2022 y la respuesta del español lo dejó helado: "No realmente". Pero, ¿por qué? El ex capitán del Barcelona contó sus extrañas razones.

Piqué no llamó a Messi para felicitarlo por el Mundial y contó los motivos: "Esto es una locura, pero..."

"Esto es una locura, pero la verdad es que yo estaba totalmente desconectado de la Copa del Mundo desde que me retiré. No vi ningún partido, solo la final y no todo el partido", contó Piqué que también atravesó su compleja separación con Shakira al mismo tiempo que su retiro como profesional.

Además, agregó al respecto: "Intento desconectarme. Me fui de vacaciones unos días. Mis últimos meses fueron duros como profesional y realmente necesitaba desconectarme del fútbol”. ¡Al menos extraño! ¿Ni un mensaje?