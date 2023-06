Después de muchas semanas de incertidumbre, Lionel Messi decidió rechazar las propuestas de Barcelona y Al-Hilal para firmar un contrato de tres temporadas con el Inter Miami de la MLS, asegurándose una cláusula de salida al final de cada año.

El propio capitán de la Selección Argentina reconoció que tenía mucha ilusión de poder regresar al equipo culé, pero entendió que las condiciones no estaban dadas y explicó que “no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro”.

Aunque la directiva de Barcelona asegura haber hecho todo a su alcance para dar con su regreso, quien se permitió decir toda la verdad fue Xavi Hernández, quien cambió el discurso que había mantenido durante las últimas semanas, cada vez que se le preguntaba por su excompañero.

“La ilusión con Leo se ha generado porque yo he hablado mucho con él. Nos hacía mucha ilusión a todas las partes. El primero era él. Las circunstancias no se han dado”, empezó diciendo en una entrevista concedida a Gerardo Romero para Jijantes.

“Noté un cambio en Leo en los últimos días. Él me decía que quizá no lo veía tan claro al tema del regreso y hay que respetarlo. Muchas veces no nos ponemos en la situación del otro y eso es en la sociedad en general, falta un poco de empatía, pero además siendo Messi no debe ser fácil”, explicó sobre las conversaciones que había mantenido con él.