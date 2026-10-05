Argentina vs. Benín, por la despedida de Lionel Messi de la Selección: a qué hora se juega, cómo ver por TV y probables alineaciones

Este martes, se vivirá una jornada histórica en el Estadio Monumental de Núñez. Un momento que quedará marcado para siempre.

Llegó el momento. Sí, ese momento que absolutamente nadie quería que llegue. Pero ese momento que hay que respetar, porque se traduce en la decisión de Lionel Messi de decirle adiós a la Selección Argentina después de entregarse por completo durante más de dos décadas. De romper redes y de sumar títulos, con ese Mundial de Qatar 2022 como momento cumbre.

Este martes 6 de octubre, el seleccionado comandado estratégicamente por Lionel Scaloni se encontrará frente a frente con su par de Benín en el Estadio Monumental de River Plate, en Núñez. Será la última función de La Pulga con La Albiceleste. Con esa camiseta con la que brilló, disfrutó y también vivió algunos momentos adversos.

Naturalmente, desde hace semanas, las entradas para este partido están completamente agotadas. Pese a la enorme capacidad del escenario designado para esta despedida, los hinchas argentinos se volcaron masivamente para adquirir las localidades y no perderse uno de esos momentos que quedarán en la memoria para siempre.

A qué hora se despide Messi de la Selección Argentina

El partido entre Argentina y Benín, que significará la despedida de Lionel Messi de la Selección, se llevará a cabo este martes 6 de octubre, desde las 20:00 (hora local), en el Estadio Monumental de Núñez, en Buenos Aires.

Cómo ver por TV Argentina vs. Benín

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, en el marco del propio partido contra el combinado africano de Benín, podrá visualizarse por intermedio de las pantallas de Telefé y TyC Sports, así como también a través de las plataformas de streaming Mi Telefé, TyC Sports, Flow, DGO y Telecentro Play.

Probables formaciones de Argentina y Benín

ARGENTINA: Dibu Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

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BENÍN: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D’Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun.

La previa de Argentina vs. Benín

DATOS CLAVE

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina este martes 6 de octubre.

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Estadio Monumental albergará el partido Argentina vs. Benín a las 20:00 horas.