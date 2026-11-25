El entrenador español se refirió a la personalidad del argentino y aseguró que es similar a la del ex NBA.

Entre el 2008 y 2012, Pep Guardiola fue el entrenador de Barcelona, en donde logró un ciclo exitoso al levantar dos veces la UEFA Champions League, así como también consiguió el primer sextete de la historia del club. Una de sus principales figuras fue el argentino Lionel Messi, quien ganó 4 Balones de Oro consecutivos en esa época.

En una entrevista con Romario TV, el DT español hizo una comparación entre Messi y Michael Jordan, quien es considerado el mejor jugador de básquet de la historia. En su fundamento, Pep aseguró que vio similitudes entre ambos al ver el documental ‘The Last Dance’.

“Yo no sé, yo no he visto un jugador como él, que cada tres días pueda hacer tres goles y tres asistencias. La gente es capaz de esa continuidad, pero lo hacía en partidos, cuando hacíamos juegos de partidos cortos”, inició Guardiola para destacar la constancia de Messi.

Y agregó, respecto a la comparación con Jordan: “Yo no recuerdo en cuatro años de entrenamientos que hicimos de partidos que perdiera. Tenía esa capacidad competitiva, su diferencia la tiene en la cabeza. Cuando vi el documental de Michael Jordan, cuando veía a Jordan me recordaba mucho a él”.

Guardiola contó por qué nunca intentó fichar a Messi

Otro de los temas que tocó el español en esta entrevista fue sobre las posibilidades que tuvo de incorporar a Messi, ya sea en sus pasos por Bayern Munich o Manchester City. Al respecto, el entrenador explicó por qué nunca lo fichó: “Nunca le llamé. Soy del Barça, prefería que siguiera allí”.

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