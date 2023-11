Edu Aguirre se sumó a la avanzada contra Messi: "Estaba todo preparado"

El octavo Balón de Oro ganado por Lionel Messi continúa despertando polémica alrededor del mundo y ha promovido el despertar de una avanzada organizada para intentar restarle méritos. A la misma se sumó recientemente el periodista Edu Aguirre, un histórico de El Chiringuito de Jugones que en los años dorados de La Liga de España siempre tomó partido por Cristiano Ronaldo y Real Madrid, por encima de Barcelona y el crack argentino.

“Pienso que el Balón de Oro de Messi es honorífico. Es un homenaje, igual que creo que el Mundial fue un homenaje a Messi. Yo ni siquiera creo que Messi fuera el mejor del Mundial, ni de Argentina. Estaba todo preparado. Después de la muerte de Maradona era la última posibilidad de que Messi lo igualara”, comenzó diciendo en el popular programa español.

“Cada pase de Messi era ‘¡qué pase de Messi!’. Y no, me gustaron más otros jugadores. No es la primera vez. En 2021, por ejemplo, Messi no había ganado nada con su Selección, gana la Copa América, que al final hay una por año prácticamente, y gana el Balón de Oro por delante de Lewandowski, que ganó el sextete, fue Bota de Oro, Pichichi de la Champions, Pichichi de la Bundesliga… Y se lo quitaron”, agregó.

El comentario de Edu Aguirre sigue la línea ya expresada por su compañero de programa Tomás Roncero, el exfutbolista alemán Lothar Matthäus y el periodista guatemalteco radicado en México Álvaro Morales. Dentro de la misma avanzada podría incluirse también a Cristiano Ronaldo, quien alejado ya de los grandes premios y desde Arabia Saudita no solo respaldó con un like sino que también intervino con una serie de emojis burlones la opinión de Roncero, otro de sus férreos defensores.

Tras negar que Messi fuera el mejor jugador del Mundial de Qatar, lo que es incluso más difícil de negar que sus méritos para ganar el Balón de Oro, pues por cierto no pudo mencionar a otro futbolista que lo hubiese hecho mejor, Edu Aguirre concluyó: “En 2010 le dieron el Balón de Oro por delante de Iniesta y de Xavi. 2010, 2014 y 2018, un ganador del Mundial no gana el Balón de Oro. Es un homenaje a Messi y lo sabe todo el mundo. Es una especia de marketing que la gente acepta”.

¿Qué dijo Roncero sobre Messi y el Balón de Oro?

Tomás Roncero se expresó ayer en una línea muy similar a la de Edu Aguirre. “Se consumó lo que sabíamos: le iban a dar otra vez el Balón de Oro a Messi. Como homenaje está bien, sabemos que está retirado desde hace unos meses en Miami, incluso ya desde el último año en PSG. Se preparó para jugar el Mundial, tuvo 6 penales a favor, récord para una selección, pero bueno… Está bien, hizo un buen Mundial y lo ganó, pero pasaron 11 meses, ya ni me acordaba de Qatar. Pasado mañana es noviembre, he visto que puntuaba hasta el 20 de agosto, pero sabemos como funciona esto“, fueron algunas de las palabras con que se manifestó en contra de la premiación al argentino y que Cristiano Ronaldo respaldó activamente en redes sociales.

La opinión de Lothar Mathäus

En Sky Sports, la leyenda del fútbol alemán se mostró en desacuerdo con la decisión de darle el premio al argentino: “Durante todo el año pasado, Haaland rindió mejor que Messi. Es inmerecido que Messi haya ganado. Para mí no hay forma de evitar a Haaland. La elección es una farsa, aunque soy fan de Messi. Esto demuestra que un Mundial cuenta más que cualquier otra cosa. Para mí, Haaland es el mejor jugador de los últimos doce meses, que ha ganado títulos importantes con el Manchester City y ha batido récords de goles en el proceso“.

La burla de Álvaro Morales

El guatemalteco no quiso perderse la oportunidad de volver a utilizar a Lionel Messi como pantalla y publicó una serie de tuits apenas consumada la entrega del que para él fue el octavo Balón de Oro de su carrera. “El ladrón de oro”, tuiteó apenas el capitán de la Selección Argentina recibió el premio. “Gana el fanatismo, no la razón”, agregó poco después. Y en su afán por convencer y convencerse de que el mundo del fútbol es un negocio armado para que se luzca el ahora jugador de Inter Miami, disparó: “Ganó la Messi-dotecnia”.