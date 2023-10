Aunque el Balón de Oro para Lionel Messi parezca indiscutible, algunos personajes dicen no estar de acuerdo con la decisión de France Football. Desde Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo dio a entender que está dentro de ese reducido grupo, dándole me gusta y comentando una publicación polémica tras la ceremonia.

El astro portugués bancó las palabras de Tomás Roncero, reconocido periodista hincha del Real Madrid -y muy crítico de Leo-, quien volvió a considerar injusto el galardón para el 10. El Bicho le dio like y comentó el video con emojis de risa, dejando en evidencia su opinión al respecto.

Las palabras de Roncero que le dieron risa a Cristiano

“Se consumó lo que sabíamos: le iban a dar otra vez el Balón de Oro a Messi. Como homenaje está bien, sabemos que está retirado desde hace unos meses en Miami, incluso ya desde el último año en PSG. Se preparó para jugar el Mundial, tuvo 6 penales a favor, récord para una selección, pero bueno… Está bien, hizo un buen Mundial y lo ganó, pero pasaron 11 meses, ya ni me acordaba de Qatar. Pasado mañana es noviembre, he visto que puntuaba hasta el 20 de agosto, pero sabemos como funciona esto.

Hagamos una recapitulación. Ganó ocho, cinco muy merecidos, pero hubo tres que no. En 2010 era para Xavi o Iniesta. Messi no metió ni goles ni asistencias en Sudáfrica, no jugó ni la final de la Champions y se lo dieron. Hace dos años (2021), el Bayern Múnich de Lewandowski metió todos los títulos, Bota de Oro y se lo dieron a Messi, que había pegado un patinazo histórico en la Champions. Y este año era de Haaland, récord histórico de la Premier, gana todos los títulos que se pueden ganar y tampoco. Rodri, español, gana todo con el City y la Nations League con España, ni siquiera en el podio. Messi ganó 5 muy merecidos; los otros 3, regalados.

Leo, chapeau, has hecho mucho por el fútbol, tu rivalidad con Cristiano no la olvidaremos nunca. Además, 8 es un número que me gusta mucho porque me recuerda a la noche en Lisboa con el Bayern Múnich, je. Felicidades, campeón”.

“Una farsa”: Lothar Mathäus, furioso con el Balón de Oro a Messi

En Sky Sports, la leyenda del fútbol alemán se mostró en desacuerdo con la decisión de darle el premio al argentino: “Durante todo el año pasado, Haaland rindió mejor que Messi. Es inmerecido que Messi haya ganado. Para mí no hay forma de evitar a Haaland. La elección es una farsa, aunque soy fan de Messi“.

“Esto demuestra que un Mundial cuenta más que cualquier otra cosa. Para mí, Haaland es el mejor jugador de los últimos doce meses, que ha ganado títulos importantes con el Manchester City y ha batido récords de goles en el proceso”, agregó.

Pinilla también cuestionó el Balón de Oro a Messi y le tiró a Dibu Martínez

El chileno, recordado por tatuarse un remate al travesaño, fue irónico tras el octavo Balón de Oro de Leo: “Si tu te ganas el Balón de Oro jugando en la MLS quiere decir que estamos todos locos o que la MLS se transformó en una potencia mundial en cuanto a lo deportivo“.

Sobre Dibu, declaró: “Para que vamos a hacer premios en el año total, si finalmente se va a tomar solo una competición. Está bien, la importancia del mundial, fantástico. Pero en el global, no me parece que haya sido el mejor. ¿El que se lleva la Copa del Mundo va a ser el mejor? Esperemos que se repita a lo largo de los años. Roza lo ridículo“.

Los ganadores del Balón de Oro desde 2008

2008: Cristiano Ronaldo

2009: Lionel Messi

2010: Lionel Messi

2011: Lionel Messi

2012: Lionel Messi

2013: Cristiano Ronaldo

2014: Cristiano Ronaldo

2015: Lionel Messi

2016: Cristiano Ronaldo

2017: Cristiano Ronaldo

2018: Luka Modric

2019: Lionel Messi

2020: No hubo

2021: Lionel Messi

2022: Karim Benzema

2023: Lionel Messi