Después de haber hecho historia, siendo premiado con su octavo Balón de Oro, Lionel Messi decidió dar la sorpresa en las redes sociales. El 10, que únicamente utiliza Instagram, cambió su foto de perfil por primera vez en muchísimo tiempo.

Desde hace años, Leo mantenía una vieja imagen suya con Antonela Roccuzzo y sus tres hijos. Ni siquiera la obtención de la Copa del Mundo lo motivó a renovar su perfil. Sin embargo, este miércoles a primera hora, llegó la renovación gracias al galardón que le entregó France Football.

En este nuevo perfil, el capitán de la Selección Argentina se encuentra solo junto a su octavo Balón de Oro. Además de renovar la foto, hizo un posteo con tres imágenes en blanco y negro, acompañado por Anto, Thiago, Mateo y Ciro. ¡Como para que no se ofendan!

La nueva foto de perfil de Messi

Messi cruzó a un periodista por Instagram

El pasado martes, Leo había sido noticia por una fuerte historia contra Gerard Romero, luego de que este diera una información falsa sobre una reunión con Joan Laporta.

“Joan Laporta y Messi hablaron al final de la gala del Balón de Oro. El presidente agradeció a Leo sus palabras durante el discurso y se citaron para buscar la mejor fecha posible para el homenaje”, aseguró el periodista español. “Mentís, una vez más”, soltó Lionel en una historia.

Rápidamente, el corresponsal salió a pedir disculpas: “Mil disculpas a todos, y mil más. Me han vuelto a engañar con algo relacionado con Leo. No aprendo. Lo siento. Muy jodido. Asumo todo los que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir. Disculpas”.