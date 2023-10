Son pocos los conflictos que tuvo Lionel Messi a lo largo de su carrera y mucho menos si se trata de periodistas. El 10 tuvo algún que otro cruce con jugadores, entrenadores y hasta dirigentes, pero nunca le dio entidad a los medios que lo castigaban. Por eso, el posteo que subió este martes sacudió a todo España.

“Mentís, una vez más”, soltó el mejor jugador del mundo en una historia de Instagram, apuntando contra Gerard Romero. El capitán de la Selección Argentina no tiene buena relación con el periodista y lo dejó en claro en sus redes sociales.

¿Qué fue lo que dijo Romero que hizo enojar a Lionel? A través del medio Jijantes, el corresponsal informó: “Joan Laporta y Messi hablaron al final de la gala del Balón de Oro. El presidente agradeció a Leo sus palabras durante el discurso y se citaron para buscar la mejor fecha posible para el homenaje”. Falso.

Las disculpas de Gerard Romero

No pasaron ni 20 minutos para que el periodista pidiera perdón por la mala información. “Mil disculpas a todos, y mil más. Me han vuelto a engañar con algo relacionado con Leo. No aprendo. Lo siento. Muy jodido”, soltó en su cuenta de Twitter.

Y agregó: “Asumo todo los que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir. Disculpas”.

Messi vs. Gerard Romero, un cruce con historia

Cuando había rumores de una posible vuelta a Barcelona, Romero habló de supuestos contactos entre Jorge Messi y LaLiga, además de haber dado otras informaciones sobre sus hijos. En la entrevista a Sport y Mundo Deportivo, sin nombrarlo, Leo lo desmintió.

“Hay muchos periodistas que dicen muchas mentiras, quedan retratadas y no pasa nada. Al día siguiente vuelven a decir otras mentiras y no pasa nada. Hubo cosas que me molestaron, por ejemplo cuando usan a mi familia. Cuando dicen que mi papá llamó a LaLiga o que uno de mis hijos la había pasado mal cuando era todo lo contrario”, soltó. Todos supieron para quién fue el palito.