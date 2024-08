En la presentación de su nuevo torneo de fútbol, el alemán no dejó pasar la oportunidad para tirarle un dardo al 10.

Tras haberse retirado del fútbol en la Eurocopa, Toni Kroos presentó su nuevo proyecto: “The Icon League”, un torneo de fútbol alemán al estilo Kings League. En el acto que formalizó el lanzamiento de esta competencia, la leyenda del Real Madrid soltó un inesperado palo para Lionel Messi.

Mientras contaba las características de este nuevo certamen, hizo mención a cómo escogerán al ganador del premio MVP. “No va a ser como el Balón de Oro“, soltó el conductor del evento. “No, aquí ganará el que lo merezca“, aseguró Kroos, en un claro dardo por el último galardón del 10.

“Oh, lo que has dicho. Lo podemos editar luego“, bromeó el presentador. “No, no… Dejalo como está“, retrucó el exfutbolista del Merengue y del Bayern Múnich, que se hizo cargo de su frase.

El palo de Toni Kroos fue rápidamente vinculado al Balón de Oro 2023, donde Leo se impuso en las votaciones por sobre Kylian Mbappé y Erling Haaland. El 10 ganó el premio por su destacada labor en el Mundial de Qatar, pero muchos lo consideraron injusto por su desempeño en París Saint-Germain.

¿En qué años ganó Lionel Messi el Balón de Oro?

Lionel Messi es el máximo ganador del Balón de Oro con siete premios. Los años en los que ganó fueron: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Además, es el único en la historia que ganó cuatro consecutivos. Cristiano Ronaldo, que es el otro que ganó más de tres, los obtuvo en: 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2024?

La 68ª edición del Balón de Oro se realizará el próximo lunes 28 de octubre del 2024 en el Teatro del Chatelet ubicado en París. Allí se entregará el premio al sucesor de Lionel Messi y también de Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro en el fútbol femenino esta pasada temporada.

En este caso, ya sin Leo en el foco principal, entre los candidatos a quedarse con el galardón aparecen Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Rodri Hernández, Dani Carvajal, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Harry Kane, Phil Foden y Lamine Yamal.