Toni Kroos avisó quién debe ganar el Balón de Oro 2024

Dentro de unos días, France Football dará a conocer al ganador del Balón de Oro 2024. Por primera vez en mucho tiempo, no hay un gran favorito a quedarse con el galardón, aunque los máximos candidatos parecen ser Vinicius Jr, Rodri, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lautaro Martínez. A la espera de conocer al elegido, Toni Kroos se animó a dar su punto de vista.

El recientemente retirado como futbolista profesional, que es uno de los nominados, fue consultado sobre quién cree que merece quedarse con el trofeo. En diálogo con el canal televisivo español RTVE, el alemán fue contundente sobre quién debe ser el ganador.

“Este premio no es importante para mi. Si es uno del Real Madrid, me vale“, contestó el ex mediocampista multicampeón con el Merengue., que luego agregó: “Lo merece Vini, lo merece Jude (Bellingham), lo merece Carva (Dani Carvajal)… Me da igual“.

Llamativamente, Kroos no nombró a Fede Valverde, otro de los futbolistas del club español que tiene posibilidades de ganar el BdO. Tampoco hizo mención a Mbappé, quien arribó a la institución en el último mercado de pases, justo después de su retiro como futbolista profesional.

Toni Kroos, ante la chance de un logro histórico en el Balón de Oro

Con su excelente y exitosa última temporada con el Real Madrid, Toni Kroos se ganó la nominación al Balón de Oro 2024. Esto le permite al alemán estar ante la chance de ser el primer futbolista en ganar el premio estando retirado. Sin lugar a dudas, sería un hecho inédito.

De todas formas, en España aseguran que el próximo dueño del galardón será Vinicius Jr. El brasilero tuvo una temporada extraordinaria y es uno de los grandes candidatos. A esperar…

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2024?

La 68ª edición del Balón de Oro se realizará el próximo lunes 28 de octubre del 2024 en el Teatro del Chatelet ubicado en París. Allí se entregará el premio al sucesor de Lionel Messi y también de Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro en el fútbol femenino esta pasada temporada.

Todos los nominados al Balón de Oro 2024