El padre de Rodrygo Goes, irónico, salió al cruce de Messi: "El santo..."

El Argentina-Brasil del pasado martes quedará en la historia como el primer partido perdido por la verdeamarelha en su tierra por Eliminatorias Sudamericanas. No obstante, al día de hoy lo más relevante que dejó el partido fue la discusión entre Lionel Messi y Rodrygo Goes, a la cual ahora se sumó el padre del brasileño, con un irónico mensaje hacia el capitán argentino.

Eric Batista de Goes, ex futbolista profesional, tomó las redes sociales luego del partido para lanzarle un dardo a Messi. Lo hizo, Instagram mediante, con el comentario: “El ‘santo’ que no se mete en problemas con nadie…”, tildando irónicamente de ‘santo’ al mejor jugador del mundo.

Junto a la frase, Goes compartió imágenes ilustrativas de las discusiones que mantuvo Messi con Rodrygo, en el partido ante Brasil, y con Mathias Olivera, defensor de Uruguay, en el partido previo. En esta última, se lo puede ver empujando al defensor Charrúa.

Rodrygo, víctima de mensajes racistas tras su discusión con Messi

El portal Globo se hizo eco de los insultos y mensajes racistas que recibió Rodrygo luego del partido entre Argentina y Brasil, aunque especialmente luego de el encontronazo con Messi. Su padre también mencionó esto en sus redes sociales, y comentó ¿En serio, alguien se sorprende?”

Lo cierto es que el propio Rodrygo comentó en su cuenta de Instagram sobre los ataques racistas hacia su persona. Lo hizo con un posteo en el que expresó lo siguiente:

“Los racistas siempre están de servicio. Mis redes sociales han sido invadidas con insultos y todo tipo de tonterías. ¡Está aquí para que todos lo vean!

Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si vestimos algo que les molesta, si no inclinamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que creen que son de ellos, los racistas entrarán en acción con su conducta criminal.

¡Mala suerte para ellos, no vamos a parar!”

¿CONMEBOL puede sancionar a Messi y a Rodrygo?

Lo cierto es que CONMEBOL tiene la potestad de actuar de oficio y sancionar a los futbolistas que tuvieron este encontronazo verbal durante el partido. No obstante, y ante la falta de reportes al respecto en el informe por parte del árbitro principal, Wilmar Roldán, lo más probable es que no suceda.

Aún así, el Artículo 7 llamado Principios de Conducta afirma que 16 principios “constituyen, entre otros, comportamientos imputables e infracciones sancionables”.

Con esto en mente, en caso de que CONMEBOL decida actuar contra Messi o Rodrygo, las sanciones podrían ser las siguientes: