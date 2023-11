La Selección Argentina consiguió un triunfo histórico en la última fecha de Eliminatorias, pero el resultado del partido y casi que hasta los incidentes en la previa, pasaron a un segundo plano. Y es que, con el paso de las horas, se habla cada vez más de la discusión entre Lionel Messi y Rodrygo, que se extendió durante todo el partido.

Por supuesto, todo surgió luego de que la Selección Argentina, encabezada por el capitán, decidiera retirarse a los vestuarios y amenazara con no jugar el partido por los incidentes con los hinchas argentinos en la tribuna.

Los ataques por parte de la seguridad brasileña fueron un exceso y así lo entendieron Messi y compañía. Sin embargo, el seleccionado brasileño se quedó en cancha, y cuando Argentina finalmente salió, Rodrygo los tildó de “cagones”.

Esto despertó la furia del capitán argentino, que escuchó la conversación entre el delantero del Real Madrid y Rodrigo De Paul antes de iniciar el partido, y luego aprovechó cada oportunidad para aleccionar al brasileño.

Palabra por palabra, la pelea entre Messi y Rodrigo

Messi y Rodrygo se cruzaron varias veces durante los 78′ que estuvo el capitán argentino en cancha. En primera instancia, Leo fue directo con el joven delantero brasileño: “Sos un nene, ¿Qué te tapas la boca? ¿Quiénes son los cagones?”, le preguntó, mientras le dio una palmada en la nuca.

“Cagón, cagón tú”, fue la respuesta de Rodrygo, a lo que Messi respondió, pero en este caso sí prefirió taparse la boca para que nadie le pudiera leer los labios. Instantáneamente, De Paul y Lo Celso flanquearon a su capitán y quedaron ellos discutiendo con el del Real Madrid.

Ya en el transcurso del partido se puede ver a Rodrygo hablando con Messi: “¿Por qué me vas a pegar? No Leo, eso no”, le dice el brasileño a un Messi que, de espaldas a la cámara, procede a ponerse la cinta de capitán con el escudo argentino y las tres estrellas a la vista.

“Eres un pesado, que sólo habla, no Leo, no”, volvió a decirle Rodrygo a Messi, que aprovechó el siguiente parón del partido para ir a buscar directamente al brasileño.

“Cuida la boca pibe, callate, cuida la boca”, se lo puede ve a Messi diciéndole a Rodrygo, antes de que Marquinhos, capitán de Brasil y ex compañero de Messi en PSG interviniera para separarlos.

Pero eso no sirvió para calmar a Messi, que siguió su discusión con Rodrygo: “Somos campeones del mundo, ¿cagones de qué? Te estoy preguntando, dale, decime, dale”, tiró el capitán. Luego de que los separaran Messi cerró todo con una frase que no tiene respuesta: “Yo acá di la vuelta”, y el gesto giratorio con la mano fueron el final de la discusión entre ambos, con un Rodrygo que entendió que ya no podía hacer nada más en esa pelea.

¿Puede haber sanción para alguno de los dos?

Las agresiones verbales y las físicas están contempladas en el reglamento de CONMEBOL, y más allá de que ni el árbitro principal, Wilmar Roldán, ni el del VAR, Piero Maza, hayan informado nada, la organización puede actuar de oficio.

Por el pequeño golpe de Messi en la nuca de Rodrygo, así como por el comentario de “cagones” por parte del brasileño, el Artículo 7 llamado Principios de Conducta afirma que 16 principios “constituyen, entre otros, comportamientos imputables e infracciones sancionables”.

De esta forma, las sanciones pueden ser las siguientes:

Advertencia.

Reprensión, amonestación o apercibimiento.

Multa económica, que nunca será inferior a $100 dólares ni superior a 50.000 dólares.

Suspensión por un número concreto de partidos o por un periodo de tiempo determinado, que no puede exceder de los veinticuatro (24) partidos o los veinticuatro (24) meses.

Todo esto, claro, en caso de que CONMEBOL considere necesario tomar cartas en el asunto y actuar de oficio en la situación.