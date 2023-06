El palo de Tevez para Barcelona tras la novela de Messi: "Me parece todo muy tibio"

Por estas horas, el mundo del fútbol en general prácticamente no habla de otra cosa que de la determinación de Lionel Messi de no volver a Barcelona y de recalar en la Major League Soccer de Estados Unidos para ponerse la camiseta de Inter Miami.

Inclusive, muchas personalidades del ambiente salieron al cruce para exteriorizar sus respectivas opiniones, no solamente en torno a la decisión del todavía jugador de Paris Saint-Germain sino también a lo hecho por el club catalán en este panorama.

De hecho, este jueves, Carlos Tevez, excompañero de Messi en la Selección Argentina, le brindó declaraciones a ‘ESPN’ y en las mismas no solamente le levantó el pulgar al astro con respecto a su decisión sino que también le envió un dardo a Barcelona.

“Me parece que Leo tomó una decisión de no querer volver a Barcelona para y que les bajen los sueldos a los compañeros y él ser el malo de la película otra vez. Creo que a el más que a nadie le dolió no poder volver a Barcelona donde es su casa”, comenzó exteriorizando Tevez.

“Me parece todo muy tibio de parte de Barcelona y yo creo que Leo ha tomado la decisión de inclinarse por la liga de Estados Unidos porque le gusta Miami y porque es una tranquilidad para él y para su familia. Me parece que hizo lo correcto porque si no era Barcelona no era nada en Europa”, completó.