El premio The Best a Messi es una joda

Este lunes, en Londres, se entregó el premio The Best al mejor futbolista del mundo en la última temporada y la FIFA condecoró nuevamente a Lionel Messi. Sí, en enero de 2024. Parece una joda.

La entidad madre del fútbol mundial tomó como parámetro el nivel de los jugadores desde la semana posterior a la final del Mundial de Qatar 2022 hasta mediados de 2023. Periodistas y capitanes creyeron que el que mejor rindió en ese lapso no fue Haaland ni Mbappé, sino Messi.

Esto no es nada contra Lionel, no se confundan. De hecho, en esta premiación se convirtió en el máximo ganador del premio The Best, por encima de Lewandowski (2) y Cristiano Ronaldo (2); lo consiguió por su rendimiento en las temporadas 2019, 2022 y 2023. Pero seamos serios.

Sin títulos relevantes en 2023, incluso siendo silbado en París por los propios hinchas del PSG, a Messi le llega del cielo un trofeo que quizás ni siquiera él esperaba. Sin ir más lejos, no viajó a la gala. ¿Qué hiciste, FIFA?

La columna de Toti Pasman sobre el The Best a Messi

Todos los premios individuales que ganó Messi

The Best (3) : 2019 – 2023 – 2024

: 2019 – 2023 – 2024 Balón de Oro (8) : 2009 · 2010 · 2011 · 2012 – 2015 · 2019 · 2021

: 2009 · 2010 · 2011 · 2012 – 2015 · 2019 · 2021 FIFA World Player (1) : 2009

: 2009 Bota de Oro (6) : 2009/10 · 2011/12 – 2012/13 · 2016/17 – 2017/18 · 2018/19

: 2009/10 · 2011/12 – 2012/13 · 2016/17 – 2017/18 · 2018/19 Premio Laureus (1): 2019

(1): 2019 Pichichi de la Liga (8) : 2009/10 · 2011/12 – 2012/13 · 2016/17 – 2017/18 · 2018/19 – 2019/20 · 2020/21

: 2009/10 · 2011/12 – 2012/13 · 2016/17 – 2017/18 · 2018/19 – 2019/20 · 2020/21 MVP de La Liga (9) : 2008/09 · 2009/10 – 2010/11 · 2011/12 – 2012/13 · 2014/15 – 2016/17 · 2017/18 – 2018/19

: 2008/09 · 2009/10 – 2010/11 · 2011/12 – 2012/13 · 2014/15 – 2016/17 · 2017/18 – 2018/19 Goleador de UEFA Champions League (6) : 2008/09 · 2009/10 – 2010/11 · 2011/12 – 2014/15 · 2018/19

: 2008/09 · 2009/10 – 2010/11 · 2011/12 – 2014/15 · 2018/19 Trofeo Bravo (1) : 2007

: 2007 FIFA FIFPro (1) : 2006

: 2006 Balón de Oro Mundial (2) : 2014 – 2022

: 2014 – 2022 Mejor jugador de Europa (2) : 2010/11 · 2014/15

: 2010/11 · 2014/15 Golden Boy (1) : 2005

: 2005 MVP Copa América (2) : 2015 – 2021

: 2015 – 2021 Onze d’Or (4): 2009 · 2011 · 2012 · 2018