Con una entrevista fuera de contexto y lejos de lo que uno acostumbra a ver de Lionel Messi, la nota que Migue Granados realizó con el capitán de la Selección Argentina fue tendencia durante varios días por los temas que se trataron en la misma.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció un detalle muy particular que hasta el momento no era público ya que el mismísimo 10 habría pedido que no aparezca en el recorte final por una cuestión de marketing empresarial ya que Messi no quiso que parezca una publicidad.

Según le confesó el humorista a Lali Esposito, cantante invitada a “Soñé que Volaba”, durante varios minutos tuvo un diálogo fluido y genuino con Messi sobre cierto hobbie que tendría que ver con algunos juguetes de colección.

Siendo un fanático de las películas de Pixar y Disney, Migue Granados tiene una gran colección de juguetes que es reconocida por sus streams y videos. Por esto, se calcula que el fanatismo de Messi vendría por este mismo camino.

Si bien se especuló en redes que la charla pudo ser sobre juguetes de Marvel, esto podría descartarse ya que Messi ha realizado varios festejos imitando a los personajes de la reconocida franquicia de Disney. Por eso se cree que no tendría problemas publicitarios ya que estas celebraciones fueron virales.

¿Jugará Messi en la final de la US Open Cup?

En lo que respecta a lo deportivo, Lionel Messi se prepara para estar presente en la final de la US Open Cup frente al Houston Dynamo. Si bien no iría desde el arranque por su molestia física, el 10 esperaría en el banco de suplentes para sumar minutos.

¿Cuántos títulos ganó Messi en su carrera?

Vale destacar que, si Inter Miami se consagra campeón de la US Open Cup, Lionel Messi podría consagrarse como el futbolista que más títulos ganó a lo largo de la historia del fútbol. Si bien existe el debate si ganó 43 o 44, una nueva coronación lo pondría junto a Dani Alves o por encima.