La polémica que rodea a Messi antes de la final de la US Open Cup: ¿Ganó 43 o 44 títulos?

A un poco menos de tres meses desde su llegada al fútbol de los Estados Unidos, Lionel Messi tendrá una nueva oportunidad de levantar una nueva copa en su carrera y, pese a que muchos comentaban que la MLS era el fin, el 10 tendrá una nueva oportunidad de subirse a lo más alto de la historia.

Sin embargo, en torno a lo que será el partido que se dispute en el Lockhart Stadium, habrá una cierta polémica rodeando a Lionel Messi ya que mientras muchos afirman que con este título superaría a Dani Alves otros sostienen que lo alcanzaría con 44.

La polémica estalló hace solo unas semanas cuándo Inter Miami le ganó la final de la Leagues Cup a Nashville por penales. Según confirmaron algunos estadistas, a Messi se le computarían 43 títulos en su carrera ya que no se puede adjudicar la Supercopa de España 2005 .

Recién comenzando en su carrera con el Barcelona, el 10 argentino no fue parte de ninguno de los dos partidos ante Real Betis en la Supercopa. De esta manera, al no formar parte del banco ni en la ida ni en la vuelta, no formaría parte del campeón según el reglamento.

Con esta definición, marcada por el reglamento, podría decirse que la Pulga en realidad tendría 43 campeonatos en cuestión y no 44 por lo que, de ganarle esta noche a Houston Dynamo, alcanzaría a Dani Alves como el más ganador de la historia.

Messi no jugaría como titular la final de la US Open Cup

Aún con molestias físicas desde el partido en el que tuvo que salir ante Toronto por la MLS, la presencia de Messi desde el comienzo en la final de la US Open Cup estaría prácticamente descartada y el capitán del Inter Miami esperaría su turno en el banco de suplentes.

Sin lesión pero sin estar al 100%, el plan de Tata Martino para con Messi sería utilizarlo los últimos 20 minutos del partido en caso de que la cuestión este abierta para poder desequilibrar y quedarse así con el segundo título en la historia del club.

¿Cómo formaría Inter Miami sin Messi?

Siendo poco probable que Messi pueda iniciar como titular la final de la US Cup ante Houston Dynamo, Gerardo Martino tiene en mente formar con Callender; Avilés, Kryvtsov, Miller; Yedlin, Arroyo, Busquets, Cremaschi, Noah Allen; Farías y Leo Campana.

¿Cuántos goles lleva Messi en Inter Miami?

Con un gran andar en la Leagues Cup, Lionel Messi convirtió un total de 10 tantos en los 7 partidos que disputó por esta competencia. En cuánto a la MLS, el jugador argentino logró uno en los 4 partidos disputados. En total, sumando la semi de la US Open Cup, alcanzó 11 conversiones y 5 asistencias en 12 partidos.