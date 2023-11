El espeso clima electoral que se vive en Boca ha llevado a Juan Román Riquelme como candidato a presidente por el oficialismo a tener que hablar más de política que de fútbol en los últimos días. Sin embargo, el ídolo no pudo con su genio y en su reciente entrevista con el programa El loco y el cuerdo reveló una lección que le dio a tres nenes de inferiores poniendo a Lionel Messi como ejemplo.

“Hoy estuve paseando por el club. A la tarde entrenan los más chiquitos y juegan bien los locos. Yo ando caminando y miro cómo juegan. Estaban haciendo un juego y había tres chiquitos con las medias arriba de las rodillas. Así que le pedí al profe que me hiciera el favor de parar cinco segundos. Me dijo que sí. Entonces a los tres chiquitos les pregunté el nombre y les digo ‘¿quién es el mejor jugador del mundo para ustedes?'”, fue relatando Román.

Y siguió: “Los tres me dijeron Messi. Muy bien, es verdad. Messi. ¿Por dónde usa las medias Messi? ‘Por acá’ (marcándose por debajo de las rodillas), me dicen. ‘¿Y entonces por qué no nos ponemos las medias como se las pone Messi?’. Las medias hasta arriba de las rodillas las usan los arqueros, porque se tienen que tirar, se lastiman la rodilla. Pero si Messi que es el mejor del mundo las tiene por acá (marcándose abajo de las rodillas), por favor se las ponen por ahí. Así que le agradecí al profe y le dije ‘la semana que viene vuelvo por acá y si los tres chiquitos tienen las medias por acá arriba ya la culpa es suya’“.

Juan Román Riquelme resaltó que lo que intentó que entendieran los nenes de las inferiores de Boca es que el ocho veces ganador del Balón de Oro, leyenda de Barcelona y campeón del mundo y goleador de la Selección Argentina en Qatar no necesita de excentricidades para ser el mejor. “El mejor jugador del mundo hace todo lo normal. No se pinta la cabeza, usa las medias como las tiene que usar. Juega mejor que todos. No carga a nadie. Es un ejemplo. Así se juega al fútbol. Y lo principal que tiene que tener un futbolista es respetar al contrario”, dijo.

Riquelme se emocionó en vivo con Azzaro

En el inicio del stream, Flavio Azzaro dijo algunas palabras sobre Juan Román Riquelme que emocionaron al ídolo, al punto que se retiró de cámara para no lagrimear en vivo y en directo. “Te quiero felicitar en vivo, porque sé perfectamente por todo lo que te toca pasar. Tenés una manera de ser que yo nunca vi. Hoy, por ejemplo, me levanto a la mañana, veo que se suspenden las elecciones en Boca. Yo ya me levanté triste. Hablo por teléfono con vos y parecía que no pasaba nada. No es que no entendés de la responsabilidad, sino que estás muy seguro de lo que sos y de lo que iba a pasar”, le dijo el periodista.

Y siguió: “Te quiero decir que estoy orgulloso de ser tu amigo. Te lo digo de corazón, porque uno no va conociendo todo el tiempo gente que tenga la manera de ser que tenés vos. Y realmente, durante todos estos años, donde yo empecé a crecer también en mi profesión, he conocido un montón de gente, pero he conocido poca gente que tenga tanta convicción y que tenga tantos valores como vos“.

¿Por qué se suspendieron las elecciones en Boca?

La decisión de la Justicia de suspender las elecciones que iban a realizarse en Boca el domingo 3 de diciembre se produjo luego que desde la oposición, encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, se denunciaran irregularidades en el padrón electoral del club relacionadas a que más de 13 mil socios pasaron de ser adherentes, lo que no les hubiese permitido emitir el voto, a activos.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 11, a cargo de la jueza Abrebaya ordenó entonces: “la suspensión del acto de elecciones de autoridades de la Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors a celebrase el próximo día 2 o 3 de diciembre de 2023 y ello hasta tanto se defina en su caso judicialmente la situación de irregularidades detectadas prima facie del padrón mediante la acción correspondiente de depuración que manifiestan los accionantes como objeto tendrán, para lo cual deberán dar constancia de su inicio”.