Juan Román Riquelme fue protagonista de una entrevista muy especial con Flavio Azzaro. Después de un día movido, con fuego cruzado con la oposición y una conferencia de prensa, el vicepresidente se sentó a hablar con el periodista y Andrés Ducatenzeiler en plena madrugada. Todo terminó casi a las 4 de la mañana en La Bombonera.

Por supuesto que hubo tiempo de sobra para tocar diversos temas, pero uno de los momentos virales de la noche se dio al principio de la entrevista. Azzaro le dedicó unas lindas palabras a Román, que se emocionó y terminó abandonando el set por unos minutos.

“Te quiero felicitar en vivo, porque sé perfectamente por todo lo que te toca pasar”, arrancó diciendo el conductor de El Loco y el Cuerdo y siguió: “Tenés una manera de ser que yo nunca vi. Hoy, por ejemplo, me levanto a la mañana, veo que se suspenden las elecciones en Boca. Yo ya me levanté triste. Hablo por teléfono con vos y parecía que no pasaba nada. No es que no entendés de la responsabilidad, sino que estás muy seguro de lo que sos y de lo que iba a pasar”.

Luego, continuó: “Te quiero decir que estoy orgulloso de ser tu amigo. Te lo digo de corazón, porque uno no va conociendo todo el tiempo gente que tenga la manera de ser que tenés vos. Y realmente, durante todos estos años, donde yo empecé a crecer también en mi profesión, he conocido un montón de gente, pero he conocido poca gente que tenga tanta convicción y que tenga tantos valores como vos”. Román avisó: “Este me va a hacer llorar, boludo”.

Y cerró: “Te lo digo de corazón, y en mí vas a encontrar siempre un tipo que te va a defender, porque no es que defiendo a un amigo. Defiendo a Riquelme porque para mí es uno de los pocos tipos que realmente enaltecen, en este caso…”. Hasta ahí llegó la frase porque Riquelme se levantó, emocionado, y abandonó el estudio. “Este me va a hacer llorar y esto no puede ser”, soltó.

Más de Riquelme con Azzaro

Su personalidad: “Antes yo era el loco, antes era el raro. Era ‘Riquelme el serio’, el que está todo el día enojado. Ahora están todos mis compañeros trabajando en el club ¿Que hacen en el club si soy tan malo? ¿Qué hace Messi en la despedida si soy tan malo?”.

La suspensión de las elecciones: “Como saben que pierden por goleada, entonces hacen esto. Se meten con lo más sagrado que tiene un club, por encima de los colores, de la camiseta y el escudo: los hinchas. Con una denuncia, a los socios que él representa, no los quiere dejar votar. Ojalá que la Jueza levante la sanción y el domingo vivamos un día hermoso”.

Sobre Macri: “Yo llegué en el 96 acá. El señor este ganó las elecciones en el 95 y recién salió campeón en el 98 con nosotros. Con eso le alcanzó para ganar las elecciones sin que nadie se presente, me imagino. Nosotros ganamos seis títulos…”.

¿Palito a Ruggeri?: “Cuando salíamos campeones, nunca los escuché felicitarnos por hacerlo bien. Hay gente que se cree con mucho poder. Se cree que puede bailar en Tinelli, puede ser tecnico y hacer mil cosas, y que tiene derecho a criticar a todo el mundo”.