Cada vez que se da a conocer la noticia de que el Gobierno de la Nación pondrá en circulación un nuevo billete, sin importar la denominación de su valor, en las redes sociales se genera un enorme revuelo al respecto de la imagen que deberá tener el mismo. En más de una ocasión se pudo ver como los futboleros pedían a Lionel Messi o Diego Maradona, como así también solicitaban a otras personalidades destacadas del país.

Hace algunos meses, comenzó a circular el billete de $10.000, que es el de mayor denominación dentro de la República Argentina y que equivale a un aproximado de 11 dólares. Y en el dorso del mismo figura una imagen que se viralizó en las redes sociales, principalmente en X (ex Twitter), y muchos usuarios aseguraron que se trata del actual capitán de la Selección Argentina.

En la misma puede observarse a un grupo de Granaderos, quienes están llevando a cabo la Jura a la Bandera, el 27 de febrero de 1812. Pero uno de ellos tiene un look muy similar al que actualmente luce Messi, por lo que se prestó a la confusión. Sin embargo, por el simple hecho de una cuestión de fechas, es imposible que se trate del rosarino.

No solo hubo usuarios de la ex red social del pajarito que vieron al delantero que el lunes 24 de junio cumplirá 37 años, sino que también hubo quienes sostuvieron que delante del “Granadero Messi” aparece el “Granadero Videla”, en alusión al gran parecido que posee la imagen del billete con Jorge Rafael Videla, el ex militar y dictador argentino, quien fue miembro de la Junta Militar de 1976 a 1978 y presidente de facto en el mismo periodo dentro de la República Argentina.

El dorso del billete de $10.000 en donde aparecería Lionel Messi