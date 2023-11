Este viernes, Lionel Messi vivirá una noche de festejo en Miami que representará además sus últimos minutos del fútbol con Inter, debido a que el equipo no logró acceder a los playoffs de la MLS y a que la pasada semana se cancelaron los partidos amistosos que tenía programados en una gira que iba a realizar por China.

En el marco de la Noche d’Or, evento que el club organizó especialmente para agasajar a su capitán luego de la obtención de su octavo Balón de Oro, se espera que el argentino brinde un discurso ante los fanáticos. También habrá show de música en vivo y un partido de fútbol amistoso ante New York City a días que el capitán reporte con la Selección Argentina para disputar la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL.

En relación a esto último, fue Gerardo Martino el encargado de adelantar algunos detalles de la jornada, especialmente los referidos al encuentro. “Claro que será titular. Messi es el gran artífice de este partido. Se trata de acompañarlo en el festejo de su octavo Balón de Oro, pero además es una oportunidad de volver a competir para que la gente pueda ver otra vez a Leo y a sus compañeros en campo”, señaló el Tata.

Y agregó: “En definitiva, para despedirnos de la temporada. Estábamos buscando tener algunos amistosos y por circunstancias que no dependen de nosotros no pudimos ir a China y esta es una buena oportunidad. Messi está para jugar. No sé si lo va a hacer los 90 minutos, pero está para jugar”.

Martino se encargó de resaltar también que el ocho veces ganador del Balón de Oro no perdió el espíritu competitivo ni siquiera en estas semanas en que el equipo se entrenó sin tener partidos oficiales programados. “Él ama competir. Estas dos semanas no fueron fáciles de organizar al no tener competencias, entonces creamos una competencia interna para poder estar un poco más motivados. A veces nos gustaría que ustedes pudiesen ver en pequeñas cosas que ocurren en los entrenamientos y con ver eso ya no debería responder esta pregunta”, dijo.

El orgullo de Martino por haber dirigido a Messi

Gerardo Martino no oculta el placer que le genera trabajar junto a Lionel Messi, algo que ya había podido hacer en Barcelona y la Selección Argentina. “Cuando escriban la biografía de él, apareceré yo. Para mí siempre será un placer poder dirigirlo, de alguna manera yo también pienso en el futuro. Seguramente ya en otra época podía decir que le iba a contar cosas a mi hijo, ahora diré que le voy a contar cosas a mis nietos”, señaló.

Los números de Messi en Inter Miami

Desde su fichaje con el club en julio de este año, provocando una auténtica revolución en el fútbol de los Estados Unidos, Lionel Messi llegó a disputar 14 partidos con la camiseta de Inter Miami, en los que aportó 11 goles y 5 asistencias. Fue goleador y figura en la conquista de la Leagues Cup, primer título en la historia del club, y también finalista de la US Open Cup. En la MLS, donde solo llegó a disputar 6 partidos, no pudo ayudar a que el equipo, que se encontraba último en su conferencia a su arribo, clasificara a los playoffs.

¿Dónde ver la Noche d’Or?

Al igual que los distintos partidos que disputó Lionel Messi con Inter Miami, la celebración de la Noche d’Or y el partido amistoso que jugará con el equipo ante New York City podrá verse por Apple TV.