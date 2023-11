Días después de haber ganado su octavo Balón de Oro como futbolista profesional, para confirmar que con 36 años y pese a su arribo a la MLS sigue siendo parte de la élite mundial; Lionel Messi expresó un cambio de opinión respecto al Mundial de 2026 que se disputará con Estados Unidos, México y Canadá como sede que es tan llamativo como ilusionante.

Tras conquistar la Copa del Mundo en Qatar con la Selección Argentina, el capitán había deslizado en más de una ocasión que pese a iniciar las Eliminatorias CONMEBOL para el próximo Mundial, podría ser la Copa América del año próximo el torneo internacional que marcara su despedida con la celeste y blanca. Nunca, vale aclarar, había sido categórico al respecto. Pero siempre había dejado ver que era esa su sensación.

Durante la extensa entrevista que concedió a France Football tras hacerse del máximo galardón, Messi modificó ese discurso de manera sustancial. “Evidentemente siempre queremos jugar este tipo de partidos, y más después de ser campeón del mundo. Pero bueno, hasta entonces queda bastante tiempo. Aunque pase rápido, todavía faltan algunos años para el Mundial y no quiero mirar tan lejos. No se trata de estar por estar, sino de sentirme bien y poder aportar cosas al grupo. Sabiendo la edad que tendré entonces (39) , me parece difícil, pero ya veremos cómo me siento físicamente”, explicó.

En ese sentido, el ocho veces ganador del Balón de Oro dijo sentirse muy bien desde lo físico pese a tener ya una edad en la que muchos futbolistas profesionales optan por el retiro. Del mismo modo, alertó que será importante ver como regresa de un parate que no había tenido nunca en su carrera, teniendo en cuenta que recién en febrero volverá a competir de manera oficial con Inter Miami.

“Me siento bien. Siempre dije que no pienso en el futuro, avanzo día a día. Me siento bien físicamente. Voy a tener unos meses de descanso. Nunca me había pasado esto en mi carrera estar parado tanto tiempo. Volveré a entrenar en enero para ponerme en forma durante la pretemporada para conseguir los objetivos que tenemos aquí en el club, pero también para preparar la Copa América. No sé cuánto tiempo más jugaré. Quiero seguir hasta que sienta que no puedo más, que mi condición física ya no me permite jugar como me gustaría. El tiempo nos lo dirá”, manifestó.

¿Cuáles son los próximos partidos oficiales para Messi?

Aunque ya quedó fuera de competencia con Inter Miami, Lionel Messi volverá a competir oficialmente este mes con la Selección Argentina, afrontando la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL para el Mundial de 2026 con duelos ante Uruguay en La Bombonera, el 16, y ante Brasil en el Maracaná, el 21.

¿Qué hará Messi cuando se retire?

Aunque dejó claro que no es algo en lo que esté pensando actualmente, Lionel Messi adelantó algunas de las decisiones que podría tomar una vez que se retire del fútbol profesional. “En principio volveremos a vivir en Barcelona. Es nuestro hogar, donde tenemos nuestros hábitos, nuestros amigos. Ya sea mi esposa, mis hijos o yo. Pero no tengo idea de qué haré en este momento. No lo he pensado todavía y no quiero hacerlo. Quiero disfrutar de mis últimos años como futbolista, haciendo lo que siempre me ha gustado desde pequeño. Y cuando cuelgue mis botines, sin duda encontraré mi nuevo camino. ¿Entrenador ? No lo creo, pero ciertamente tiene algo que ver con el fútbol porque es toda mi vida”, explicó.

Los 5 futbolistas que más veces recibieron el Balón de Oro

Lionel Messi tomó todavía mayor distancia como el futbolista que más veces recibió el Balón de Oro, con ocho, y parece imposible pensar que alguien pueda igualarlo alguna vez. Su más inmediato perseguidor es Cristiano Ronaldo, con 5 y como el argentino alejado ya de las competencias de élite a nivel de clubes. En una tercera posición compartida, quienes completan la lista de cinco futbolistas que más veces consiguieron esta distinción son Michel Platini, Johan Cruyff y Marco Van Basten, con tres.