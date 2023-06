Desde hace un tiempo se sabe que Lionel Messi no continuará en Paris Saint-Germain una vez que culmine su actual contrato, el cual se extiende hasta el próximo 30 de junio. Lisa y llanamente, el crack argentino no la pasó del todo bien en Francia.

En ese sentido, varios fueron los equipos que se interesaron en los servicios de quien es para muchos el mejor jugador de todos los tiempos. Naturalmente, Barcelona, donde es ídolo absoluto, tomó la delantera de inmediato e ilusionó a todos sus hinchas.

Sin embargo, en las últimas horas, esa posibilidad se desmoronó por completo al mismo tiempo que se hizo realidad la chance de Inter Miami, equipo que milita en la Major League Soccer de Estados Unidos y que tiene como propietario a David Beckham.

Pero claro, todavía faltaba la confirmación del campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 y la misma llegó. En declaraciones brindadas al medio de comunicación español ‘Mundo Deportivo’, la Pulga compartió su decisión.

“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado el cien por cien, me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino”, exteriorizó al respecto el experimentado futbolista que se prepara para cumplir los 36 años de edad.

Posteriormente, Messi, sin filtro, explicó el motivo por el que tomó la decisión de no volver a Barcelona: “Obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación”.

“No quería esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otro. Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia. Si bien escuché que se decía que La Liga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse”, profundizó.

“Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldos de jugadores y le verdad que yo no quería pasar por eso ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso”, continuó revelando Messi.

“La vez que me tuve que ir también La Liga había aceptado que me inscriban y al final no se pudo hacer. Bueno, tenía miedo de que volviera a pasar lo mismo, que me tuve que venir a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel”, siguió señalando.

“Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta a Barcelona. Si bien me hubiese encantado, no se pudo. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal que no disfrutaba. Sacando el Mundial, fue una etapa difícil para mí”, completó Messi.