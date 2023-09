En el DRV PNK Stadium, el Inter Miami fue derrotado por Houston Dynamo por 2 a 1, gracias a los tantos de Dorsey y de Bassi de penal, mientras que Martínez descontó para el local, por lo que de esta manera no pudo lograr quedarse con la US Open Cup, el lo que era la oportunidad de obtener segundo título en la historia de la institución, luego de la Leagues Cup, también en el 2023.

Al no lograr esta conquista, Messi no pudo terminar de romper con la discusión sobre quién es el futbolista más ganador de la historia, ya que tiene 43, misma cantidad que Dani Alves, quien ya está retirado y fue empatado este año por el delantero argentino.

Es que, luego de que el argentino obtenga la Leagues Cup, llegando al título 44, se dio a conocer que uno de los títulos que le cuentan, la Supercopa de España 2005, no tiene que ser contada, ya que el argentino no fue parte ni del banco de suplentes en los dos partidos ante Real Betis en la Supercopa, por lo que no formaría parte del campeón según el reglamento.

Finalmente, el delantero argentino de 36 años continúa empatado con su ex compañero del Barcelona, aunque en este año aún puede lograr un nuevo palmarés, ya que todavía sigue en carrera para ganar la MLS, en la que primero debe clasificar a los Play Off.

Todos los títulos de Messi en su carrera

Barcelona (34)

Mundial de Clubes 2010, 2012 y 2016 (3).

Champions League 2006, 2009, 2011 y 2015 (4).

Supercopa de Europa 2010, 2012 y 2016 (3).

Liga de España 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 (10).

Copa del Rey 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 (7).

Supercopa de España 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018 (7)

Selección Argentina (5)

Mundial Sub-20 2005.

Juegos Olímpicos Beijing 2008.

Copa América 2021.

Finalissima 2022.

Copa del Mundo 2022.

Paris Saint-Germain (3)

Ligue 1 2022, 2023.

Supercopa de Francia 2022.

Inter Miami (1)

Leagues Cup 2023.