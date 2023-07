Tres goles y una asistencia fueron los aportes de Lionel Messi en sus dos primeros partidos con el Inter Miami, en los que su equipo triunfó por 2 a 1 contra Cruz Azul y 4 a 0 frente a Atlanta United, en el marco del Grupo 10 de la Leagues Cup, en el que finalizó primero, logrando la clasificación a los 16avos de final.

Si bien el argentino lleva menos de un mes siendo jugador del equipo que es presidido por David Beckham, con el que tiene firmado un vínculo por tres años, en las últimas horas deslizaron que podría haber un cambio de planes, ya que existe la posibilidad de llegar a otro destino.

En diálogo con el Diario Olé, Gerard Piqué, ex compañero de Messi en Barcelona, se refirió a la posibilidad de que el argentino juegue la Kings League, el torneo de fútbol 7 que creó el español, y que tiene a Sergio Agüero como una de sus máximas figuras.

“Ahora ha llegado a Miami. La está rompiendo ahí, como siempre. Y veremos en un futuro. ¿Por qué no? El Kun me lo dice muchas veces, que por qué no intentarlo”, comentó. Cabe destacar, que en caso de querer jugar aunque sea un partido, Messi no debería dejar Inter Miami, si no que podría hasta hacerlo en un parate que tenga la MLS.

Así está Inter Miami en la tabla de la Leagues Cup

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Inter Miami 6 2 2 0 0 6 1 +5 2 Cruz Azul 0 1 0 0 1 1 2 -1 3 Atlanta United 0 1 0 0 1 0 4 -4

Cómo ver los partidos de Messi en Inter Miami

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi se ven en vivo y en exclusiva por Apple TV