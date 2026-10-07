Inter Miami quiere retener a Messi más allá de 2028: el rol que le ofrecerían y los millones para lograrlo

Luego de retirarse de la Selección Argentina, el delantero estará completamente enfocado en la MLS, donde es clave para el proyecto de las Garzas.

Aunque ya no va a vestir la camiseta de la Selección Argentina, Lionel Messi continuará entregándole su fútbol al mundo. El delantero no tiene tiempo que perder y ya se sumará a Inter Miami para afrontar los próximos compromisos del club en la MLS.

Mientras el astro rosarino está enfocado en los desafíos con el equipo dirigido por el Kily González, los propietarios de la franquicia de la Florida no dejan de pensar en el futuro y desean uno con Messi ligado al equipo a largo plazo.

El contrato del delantero con las Garzas tiene vigencia hasta el final de la temporada 2028 de la MLS, sobre fin de año. Pero los dirigentes tienen un plan para que el campeón del mundo en Qatar 2022 continúe siendo importante para el equipo, dentro o fuera de la cancha.

Messi, delantero de Inter Miami. (Foto: Getty)

Según la información de As, Jorge Más tiene claro que Inter Miami debe invertir entre 70 y 80 millones de dólares por año para llevar adelante el proyecto de la institución con Messi como figura y la cara principal de la franquicia. Pero también que su imagen atrae importantes retornos.

Desde el arribo de Messi a la MLS, Inter Miami elevó su valoración hasta superar los 1.350 millones de dólares. El efecto del argentino llevó al equipo a otro nivel y por eso pretenden que siga ligado a la franquicia, incluso como accionista tras colgar los botines.

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Cuándo es el próximo partido de Inter Miami

El sábado 10 de octubre, por una nueva jornada de la fase regular de la MLS, Inter Miami recibirá en el Nu Stadium a DC United desde las 20.30, hora argentina. Si Messi llega a tiempo y lo desea ya disputará sus primeros minutos en el club desde su retiro con la Albiceleste.

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