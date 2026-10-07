Encuesta Bolavip: los hinchas eligieron quién debe quedarse con la camiseta 10 de Lionel Messi en la Selección Argentina

Tras la despedida del astro del combinado nacional, los fanáticos no dudaron y se volcaron masivamente hacia una figura.

Se consumó el hecho que nadie esperaba. Se llevó a cabo el momento con el que todos temían. Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina en la victoria sobre Benín, en lo que fue una jornada mágica en el Estadio Monumental de Núñez. Como consecuencia de ello, dejó un vacío imposible de llenar en el combinado nacional.

Sin embargo, él será el primero de los hinchas de La Albiceleste. Y hay que seguir adelante, también por él. En medio de ese panorama, desde BOLAVIP llevamos a cabo una encuesta en la que les preguntamos a los fanáticos quién debe quedarse con la camiseta número 10 del astro rosarino en la Selección Argentina. Y no dudaron.

De forma totalmente masiva, los hinchas argentinos se inclinaron por Nico Paz, el elegante volante ofensivo que viene sorprendiendo con la camiseta del Como de Italia y que ha logrado ponerse en boca de todos. Pese a nacer en España, el hijo de Pablo Paz ha elegido representar a Argentina y comenzó a hacerlo de manera brillante.

De hecho, en esta fecha FIFA que se tradujo en amistoso de los dirigidos por Lionel Scaloni contra Bolivia, Burkina Faso y el mencionado Benín, el exjugador de Real Madrid se catapultó como la figura principal, marcando diferencias, evidenciando toda su clase y marcando goles en todos y cada uno de los compromisos en cuestión.

Nico Paz reunió 2.200 votos, cuadriplicando los sufragios obtenidos por Enzo Fernández, quien quedó en el segundo lugar de la encuesta con 566 votos. El que completó el podio fue Lautaro Martínez, con 307 votos. De esta manera, se confirmó una tendencia que ya venía teniendo lugar en las calles y en los medios de comunicación.

La gente votó a Paz como el heredero de la 10 de Messi

Nico Paz: 2.200 votos Enzo Fernández: 566 votos Lautaro Martínez: 307 votos Julián Álvarez: 280 votos Otro: 242 votos Franco Mastantuono: 203 votos Alexis Mac Allister: 175 votos

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La encuesta efectuada por Bolavip.

La despedida de Nico Paz para Lionel Messi en redes sociales

La publicación de Nico Paz.

“Ayer se despidió de la selección el mejor jugador de la historia, la persona que nos hizo soñar y disfrutar durante tantos años. Ha sido un privilegio formar parte de un pedacito de tu carrera, y vivir a tu lado momentos tan especiales como el de ayer“, comienza el escrito de Paz para Messi.

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“Muchas gracias por estos años que me tocó compartir al lado tuyo, no sabes cuánto se te va a extrañar“, finaliza la pequeña dedicatoria del mediocampista del Como para el astro argentino.

La publicación de Nico Paz no solo recibió miles de likes (más de 200 mil en menos de 24 horas), sino que además tuvo más de 2 mil comentarios y el que más se repitió fue su nuevo apodo: “El Heredero“.

DATOS CLAVE

Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina tras vencer a Benín.

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Nico Paz sumó 2.200 votos en la encuesta para usar la camiseta 10.