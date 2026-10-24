Por qué no juega Lionel Messi hoy en Inter Miami vs. New York RB por la MLS 2026

Este sábado por la tarde, Inter Miami visita a New York RB por una nueva jornada de la Major League Soccer 2026 y en un partido determinante para la tabla de posiciones. Sin embargo, pese a la importancia del cotejo, todos los focos apuntan a la llamativa ausencia de Lionel Messi en la formación inicial de los visitantes.

Un dato importante a tener en cuenta es que Rodrigo De Paul es titular, por lo que no se trata de que el cuerpo técnico preserva a los titulares indisctudos. De hecho, Germán Berterame, Luis Suárez y Casemiro también son parte del equipo desde el arranque, lo que marca que solo resta la presencia del astro argentino en el planteo predilecto.

Lionel Messi, astro argentino de Inter Miami. (Getty Images)

Lo cierto es que, en el enfrentamiento entre Inter Miami y New York RB, Messi no juega por precaución. Con el claro objetivo de no arriesgar de más y de evitar una lesión muscular, el ’10’ de Las Garzas no es parte del equipo titular en la visita por una nueva fecha de la MLS. Así las cosas, ocupa un lugar en el banco de suplentes como posible variante.

La formación titular de Inter Miami ante New York RB por la MLS