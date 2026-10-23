Los entretelones del reclamo de Flamengo por Marcos Rojo: la postura de Conmebol, Palmeiras y Estudiantes

Con la final de la Copa Libertadores ya confirmada, el Mengao presentó una queja formal y habrá una resolución próximamente.

Este viernes por la tarde-noche, se encendieron las alarmas porque Flamengo reclamó los puntos de la semifinal de la Copa Libertadores. Varias horas más tarde del triunfo y la clasificación de Estudiantes de La Plata por tanda de penales, el equipo brasileño solicitó ante Conmebol que Marcos Rojo estuvo mal incluido en la planilla del partido.

Marcos Rojo, defensor de Estudiantes, en la semifinal ante Flamengo por la Copa Libertadores 2026. (Getty Images)

Cabe recordar que no fue habilitado en la ida, por lo que no pudo decir presente en el partido disputado en UNO durante la semana pasada, que era el encuentro que más importaba y por el que se hizo su contratación. Pese a eso, el Pincha reclamó y el TAS aceptó que juegue en la revancha a través de una medida cautelar que se dictó oficialmente.

Lo cierto es que Conmebol no va a fallar a favor de Flamengo ni de Estudiantes mientras esté vigente la medida cautelar, por lo que debe aguardarse a pesar de lo pretendido por ambas partes. De esta manera, el ente regulador esperará a que el TAS dé su veredicto y así tener un panorama más claro sobre la queja que se llevó a cabo en las últimas horas.

Marcos Rojo, defensor de Estudiantes, en la semifinal ante Flamengo por la Copa Libertadores 2026.

De hecho, la resolución podría salir después de la final de la Libertadores (28 de noviembre), lo que le restaría fuerza al reclamo del Mengao. En ese escenario probable, sería muy poco probable que le den los puntos al elenco de Río de Janeiro ya que, si el Pincha gana la Copa se transformaría en una discusión menor y lo mismo ocurriría si pierde el partido estelar.

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Por otro lado, existe la posibilidad de que Palmeiras sea aliado de Flamengo en este reclamo formal ante la Conmebol. Con un objetivo deportivo de fondo, el Verdao podría exigir que Marcos Rojo no juegue la final por la misma razón. De todas formas, llegado el caso hipotético, Estudiantes podría marginarlo para no arriesgarse a un fallo adverso posterior.

Marcos Rojo, defensor de Estudiantes, en la semifinal ante Flamengo por la Copa Libertadores 2026.

Un dato importante a tener en cuenta es que Estudiantes se está asesorando con un bufete de abogados suizos, a raíz de que el TAS imparte justicia en dicho país europeo. Así las cosas, el elenco de La Plata busca tener el mayor conocimiento posible sobre las reglas y los pasos a seguir en este proceso legal, donde se enfrenta a Flamengo ante la Conmebol.

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Marcos Rojo, defensor de Estudiantes, en la semifinal ante Flamengo por la Copa Libertadores 2026.

Cuándo y dónde se juega la final de la Libertadores

La gran final de la presente edición de la Copa Libertadores de América entre Estudiantes de La Plata y Palmerias se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay. El horario todavía no se confirmó.