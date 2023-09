El actual campeón mundial de la división de peso medio de UFC, el nigeriano Israel Adesanya, estará exponiendo su título ante el actual clasificado mundial número cinco de la división de las 185 libras en UFC, el estadounidense Sean Strickland, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC 293, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 9 de septiembre, en el Qudos Bank Arena de la ciudad de Sydney, Australia.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

¿Cómo llega Israel Adesanya a UFC 293?

Adesanya, quién es conocido como 'The Last Stylebender' y tiene 34 años de edad, estará buscando su segunda victoria consecutiva y su primera defensa exitosa del título en su segundo reinando tras noquear a Alex Pereira, el mes de abril del presente año en el evento UFC 287. En su primer reinado como campeón, defendió con éxito el título de la división de las 185 libras en cinco ocasiones, después de haber ganado el título interino tras obtener una decisión unánime sobre Kelvin Gastelum y unificarlo con éxito cuando noqueó a Robert Whittaker.

Got his belt back in the BIGGEST way 😤@Stylebender defends his middleweight title Saturday at #UFC293! pic.twitter.com/Dk6XQX6Z0u — UFC (@ufc) September 4, 2023

Se presenta la pelea con un registro de 24-2 con 16 finalizaciones, todas por nocaut. En su carrera de poco más de cinco años y 15 peleas en UFC, ha ganado ocho bonos por desempeño, seis veces el Performance of the Night, gracias a sus victorias sobre Rob Wilkinson, Brad Tavares, Derek Brunson, Robert Whittaker, Paulo Costa y Alex Pereira. Además, ha ganado dos veces el Fight of the Night, gracias a sus peleas contra Anderson Silva y Kelvin Gastelum.

¿Cómo llega Sean Strickland a UFC 293?

Strickland, quién es conocido como 'Tarzan' y tiene 32 años de edad, estará buscando su tercera victoria consecutiva. Luego de obtener una decisión unánime sobre Nassourdine Imavov el pasado mes de enero, noqueó a Abusupiyan Magomedov en el mes de julio, ambas peleas en el presente año. Supo tener una racha de seis victorias consecutivas en UFC.

Se presenta a la pelea con un registro de 27-5 con 15 finalizaciones, 11 por nocaut y 4 por sumisión. En su larga carrera de poco más de nueve años y 19 peleas en UFC sólo ha ganado dos bonos por desempeño, ambos por Performance of the Night y gracias a sus victorias sobre Brendan Allen y Abus Magomedov. Fue campeón de la división de peso medio de la promotora norteamericana King of the Cage, dónde defendió con éxito el título en cinco peleas antes de firmar con UFC.

Pelea co-estelar y latinos presentes en UFC 293

En la cartelera UFC 293 la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al australiano Tai Tuivasa, quién se enfrentará al ruso Alexander Volkov, en una pelea por la división de peso completo de UFC. Mientras que los brasileros Felipe dos Santos y Gabriel Miranda tendrán duras pruebas cuando se enfrenten a Manel Kape y Shane Young, en peleas por las divisiones de peso mosca y pluma de UFC, respectivamente. Además, el estadounidense de raíces mexicanas Jose 'Chepe' Mariscal, se enfrentará a Jack Jenkins, en una pelea por la división de peso pluma de UFC.