El invicto peleador mexicano William “El Camarón” Zepeda intercambiará metralla contra el filipino Mercito “No Mercy” Gesta, en el combate estelar de una cartelera que se llevará a cabo este mismo sábado, 16 de septiembre, como parte de las celebraciones del Día de la Independencia de México, en el Casino Commerce, en Commerce, California.

La pelea es organizada por Golden Boy Promotions y será televisada por DAZN.

Zepeda fue visto por última vez como estelarista el 29 de abril cuando logró un espectacular nocaut en el segundo asalto sobre el panameño Jaime Arboleda. Los dos han derrotado a un enemigo común, Joseph “JoJo” Diaz Jr., ya que Gesta regresa después de una importante victoria en su carrera contra él en marzo pasado.

“Estoy muy emocionado de estar de vuelta en el ring en septiembre, especialmente en una fecha tan importante para mi país y para el boxeo mexicano”, dijo William Zepeda. “Sé que será otra gran pelea para la rivalidad entre México y Filipinas”.

“El 16 de septiembre, no veo la hora de volver al ring contra un peleador duro como es William Zepeda”, dijo Mercito Gesta. “William es una estrella en ascenso en nuestro deporte y me siento honrado de compartir el ring con él. La rivalidad entre México y Filipinas estará llena de acción en cada ronda. A todos mis fanáticos de 'No Mercy' y del boxeo en Filipinas y en todo el mundo, no se pierdan este gran evento. ¡Nos vemos pronto!".

El Camarón Zepeda, oriundo de San Mateo Atenco, México, llegará a este combate con un palmarés de 28-0, con 24 nocauts. El sábado, defenderá su título Continental de las Américas, de peso ligero, mientras que “No Mercy” Gesta llegará a este compromiso con record de 34-3-3, 17 nocauts.

“El fin de semana del Día de la Independencia de México y el boxeo van de la mano, y estamos emocionados de brindarle a los fanáticos un espectáculo el 16 de septiembre”, dijo Oscar De La Hoya, presidente y director ejecutivo de Golden Boy Promotions.

“Zepeda es una máquina de pelea implacable que estará buscando mostrar sus habilidades en el fin de semana más importante del boxeo. Pero Mercito Gesta viene de la mejor victoria de su carrera sobre un excampeón mundial y tiene hambre de más. Habrá fuegos artificiales entre estos dos guerreros”, reiteró De la Hoya.

En el evento coestelar de este sábado, Víctor “El Tornado” Morales (18-0-1, 9 nocuts) de Vancouver defenderá su título de peso pluma intercontinental de la AMB contra Edwin “Pupo” Palomares (18-4-2, 9 nocauts) de la Ciudad de México en una pelea de 10 asaltos. Morales fue visto por última vez dando la sorpresa de su carrera contra Diego De La Hoya el pasado 29 de abril en un sensacional nocaut que lo catapultó en el ranking.