El encuentro entre Jermell Charlo y Saúl “Canelo” Álvarez, ambos campeones indiscutibles, se celebrará el próximo 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas en el PPV transmitido por Showtime.

Se estableció que la pelea se realizará en las 168 libras, por lo que Charlo deberá brincar dos categorías de peso para poder enfrentar a la superestrella mexicana del boxeo.

Desde 2011, Charlo ha competido exclusivamente como peso welter y actualmente se sitúa como el campeón indiscutible de la división.

Por su parte, Álvarez es un ex campeón de las 154 libras que compitió en la división de 2011 a 2016, después de ese momento, conquistó los títulos en las 160, 168 y 175 libras y actualmente es el campeón indiscutible en la categoría de peso súper mediano.

Jermell obtuvo la oportunidad de enfrentar a Canelo, después que su hermano Jermall no estuviera disponible, sin embargo reveló que se sorprendió por el desarrollo del choque.

“Sinceramente, no creí que esta pelea sucedería alguna vez. Pero se presentó lo tomé y ahora está sucediendo. Nunca es demasiado tarde”, afirmó Charlo en entrevista con el medio especializado BoxingScene.com

“Canelo y yo tenemos estilos completamente diferentes. Es mucho más bajo que yo, pero un poco más grueso, así que es una gran pelea”, agregó.

Pese a que el hermano menor de los gemelos Charlo, contará con una ventaja de cuatro pulgadas de altura y una ventaja de alcance de 2 ½ pulgadas, el mexicano será naturalmente el más poderoso del encuentro.

Charlo deberá enfocarse en fortalecer su cuerpo y mente tras una periodo de inactividad de 15 meses, a la vez que continúa su recuperación de una fractura en la mano izquierda.

“Si soy un peleador de 168 libras en movimiento y 168 todavía no es mi división de peso. No es fácil llegar a 168, debe ganar peso y ganar peso cuando trabajas muy duro es bastante difícil. Podría caminar fácilmente con 168. Definitivamente no soy el peleador más grande por naturaleza porque 168 no es mi división de peso”, reconoció el boxeador.

“Es difícil transformar el cuerpo, es una tarea y tiene que suceder. A veces, para hacer las mejores peleas en el boxeo debemos correr riesgos. Esa es la naturaleza de este deporte. Queremos seguir peleando, porque peleas como esta hacen que el deporte del boxeo sea muy notable y de primer nivel. Tenemos que seguir haciendo estas cosas”, puntualizó Charlo.