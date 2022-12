La semana pasada Camila Lattanzio, que tiene 21 años, se convirtió en una nueva participante de Gran Hermano 2022. Sin embargo, en las redes sociales comenzaron a preguntarse si era una mujer transgénero ya que muchos periodistas hicieron eco de "esta noticia" pese a que ella no había dicho nada al respecto en su presentación. Acá te contamos los detalles.

+¿Camila es transgénero?

Camila no es una mujer transgénero. Esta noticia, que se volvió viral en las redes sociales antes de que ingrese a la casa más famosa del país, fue desmentida rápidamente por los familiares de la participante de Gran Hermano 2022.

Incluso, la joven de 21 años tiene una hermana gemela. Se llama Florencia Lattanzio, arquera de Primera División de fútbol femenino y ex jugadora de Boca Juniors.

+¿Qué dijo la nueva participante en su presentación?

"Soy pianista. Toco hace 12 años música clásica, pero en la cuarentena mi di cuenta que eso no era lo mío. A mí me gusta cantar cumbia", dijo Camila Lattanzio en su presentación. Y agregó: "Soy vendedora de autos. Hace unos meses falleció mi papá y me tocó hacerme cargo de su agencia".

+Conocé a Camila: ¡la nueva jugadora de Gran Hermano 2022!