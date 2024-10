Mientras lo busca Boca, Carlos Palacios lanzó un explosivo comunicado por sus conflictos con Chile y Colo Colo

Sabido es que Carlos Palacios es uno de los grandes objetivos de Boca hace tiempo. El volante de 24 años estuvo cerca de arribar al Xeneize en los últimos mercados de pases y si no sucede nada extraño será refuerzo en los primeros días del 2025. Mientras estás negociaciones se desarrollan, el jugador se encuentra experimentando un conflicto entre su club, Colo Colo, y la Selección de Chile.

El combinado trasandino está último en la tabla de Eliminatorias rumbo al próximo Mundial y corre con serias chances de no decir presente en la copa del 2026. Palacios es una de las figuras del seleccionado nacional y del Cacique también, y en medio de la última fecha FIFA, el volante optó por dejar la concentración chilena alegando problemas personales.

Sin embargo, a las pocas horas se lo vio en redes sociales estando de fiesta y posteriormente realizó una transmisión de streaming junto con Arturo Vidal. Finalmente, se supo que el motivo de su baja de la Selección por motus propio se debió -más allá de su cuestión familiar- a que quiso regresar a Colo Colo prematuramente para estar presente en el partido que se disputará este miércoles ante Unión La Calera, en un duelo que es crucial para la definición del campeonato chileno.

De todas formas, Palacios no podrá estar en este cotejo vital para la temporada de Colo Colo debido a una reglamentación de la federación chilena. Ante esto, el jugador soltó un fuerte comunicado en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el mediocampista se expresó duramente.

“Pueblo colocolino, acabo de ser informado que no estoy habilitado para jugar el partido, debido a un articulo que dice que yo salí unilateralmente de la selección, cosa que no sucedió…. Fui liberado de la concentración del equipo para volver a casa donde me necesitan!! Como no puedo jugar y jamas perjudicaría al club ni a mis compañeros respeto la decisión… Colo Colo es todo… le doy gracias a los hinchas compañeros, cuerpo tecnico y al club por apoyarme en estos momentos!!! Confío totalmente en mis compañeros y mañana estaremos todos juntos como siempre AGUANTE COLO COLO!!“, señaló con una crítica a la postura de la federación de Chile por su decisión.

Con esta comunicación de parte del propio jugador, el escándalo entre Carlos Palacios, Colo Colo y la Selección de Chile sumó un nuevo episodio, justo en una jornada en la que también tuvo novedades sobre su futuro cercano con Boca.

El posible arribo de Carlos Palacios a Boca: las últimas novedades

Desde el país trasandino reportaron novedades acerca de su posible arribo a Boca a fines de esta temporada. En D-Sports Chile, el periodista Rodrigo López sentenció: “Boca va a hacer la posibilidad de comprar la parte del pase que tiene Colo Colo. Se están negociando montos y este partido empieza a abrochar un poco las negociaciones“, informaron en medio de la serie de Libertadores ante River.

Además, reveló aún más información sobre el interés de Juan Román Riquelme y el Xeneize en contar con el volante chileno: “Boca, incluso, habría acelerado gestiones para cerrar la incorporación de Carlos Palacios ahora y que parta a fin de año a Buenos Aires. Lo que hizo ante River fue clave para que Boca avance así“.

Y esto no es todo. Según pudo saber Planeta Boca Juniors este miércoles, el Xeneize llamó nuevamente a Carlos Palacios en el transcurso de la fecha FIFA. En adición, el club de la Ribera le dio a conocer al jugador que Fernando Gago dio el OK para que se concrete su llegada, así como también la certeza de que va a ser tenido en cuenta.

El dinero que deberá pagar Boca por Carlos Palacios

A través de TyC Sports, Tato Aguilera informó que la operación se completaría en torno a los 4,5 millones de dólares. Es una cifra apenas por debajo de su cláusula de rescisión, hoy en 5 millones. Sin embargo, será un ofrecimiento superior a los últimos intento de Boca.

Este año, desde Brandsen 805 le enviaron propuestas a sus colegas del Cacique por 3 y 4 millones de dólares, montos que consideraron insuficientes. Con el deseo del jugador y la oferta mejorada, la negociación podría tener un final feliz en los próximos meses.

