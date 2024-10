A pesar de que restan poco menos de dos meses para el inicio del mercado de pases, Boca Juniors se mueve fuertemente en la previa del mismo para cerrar futbolistas de jerarquía top pensando en que tendrá que afrontar el Mundial de Clubes 2025 además de las competencias de cada año. En este sentido, uno de los múltiples nombres que busca incorporar Juan Román Riquelme como refuerzo para el Xeneize es ni más ni menos que Lucas Torreira.

El uruguayo de 28 años se encuentra actualmente en Galatasaray y es una figura clave del vigente campeón de Turquía. Sin embargo, su deseo de jugar en Boca podría cambiar su destino a partir de enero y en el Xeneize son concientes de ello.

Por eso mismo, según informó el periodista Augusto César, en Boca ya comenzaron las charlas para incorporar a Torreira en el próximo mercado de pases que se abrirá en enero. Tanto Riquelme llevando a cabo las negociaciones como el constante convenciemiento de Edinson Cavani para que arribe a la institución son dos factores importantes para tener en cuenta pensando en su posible llegada en 2025.

El volante que ha disputado 40 partidos en la Selección de Uruguay, pero que no es tenido en cuenta por Marcelo Bielsa sueña con jugar en Boca y lo ha manifestado en varias oportunidades. Con una cotización de 15 millones de euros en su pase y un millonario contrato vigente hasta 2028 en Galatasaray, el Xeneize deberá hacer una fuerte inversión para ficharlo. Con el Mundial de Clubes 2025 como competición en la temporada entrante, Riquelme se ha mostrado dispuesto a hacerlo. ¿Cumplirá Torreira su sueño de llegar a Boca en el próximo mercado?

Torreira, el apuntado por Boca para el refuerzo top del 2025

Desde Turquía ya habían vinculado a Torreira con Boca

Portales como Fotomac, Fanatik, Baskagazete y más vincularon al uruguayo de 28 años que milita las filas del Galatasaray como un posible refuerzo de Boca en el próximo mercado de pases, aludiendo que Torreira es una de las figuras que quiere sumar Riquelme para la próxima temporada, que será dirigida por Fernando Gago. Cabe destacar que al flamante nuevo entrenador le gusta el estilo de volantes centrales como el charrúa nacido en Fray Bentos, por lo que no se opondrá a su incorporación.

Lucas Torreira afirmó que quiere jugar en Boca reiteradas veces

El uruguayo es un reconocido fanático de Boca y siempre que puede lo manifiesta, así como también expresa que quiere ser futbolista xeneize en algún momento de su carrera.

En sus últimas declaraciones al respecto, Torreira señaló: “Tengo claro que Galatasaray va a ser mi último club en Europa y quiero ir a Boca no de muy grande porque miro mucho el fútbol argentino y las redes sociales y no es un fútbol fácil. Boca es muy grande y todo el mundo está pendiente del club, por lo que todo el tiempo tenés que estar de la mejor manera”.

Además, añadió: “Este tiempo que me queda estar en Europa me estaré preparando para ese desafío, que considero que será el desafío más importante de mi vida. No quiero pasar por vende humo ni pasar por eso, pero yo me muero por jugar en Boca. Es la verdad. Soy muy honesto y cada vez que me toca hablar lo hago con mucha naturalidad y expreso mi sentimiento porque ya aprendí que en esto del fútbol hay que manejarse con sentimientos y con la verdad”.

Por último sobre el tema, reveló charlas que ya ha tenido con Riquelme y con Edinson Cavani: “Yo deseo con alma y vida poder jugar en Boca, hablo mucho con Román, soy muy amigo de Edi también. Hemos tenido nuestras charlas y pensando un montón y hablando, pero también entiendo la realidad del club, del país y mi realidad, que hoy soy parte del Galatasaray”.

Otros nombres que buscará Boca en el próximo mercado de pases

Más allá del trascendido reciente de las negociaciones con Lucas Torreira, Boca buscará incorporar futbolistas de jerarquía para afrontar toda la temporada 2025 de la mano de Fernando Gago. Además del uruguayo, aparecen en carpeta jugadores como Carlos Palacios, Valentín Gómez, Gonzalo Piovi, Alan Velasco y ni más ni menos que Leandro Paredes.

¿Cuándo termina el contrato de Lucas Torreira con Galatasaray?

El vínculo del uruguayo con el equipo turco finaliza el 30 de junio del 2026, por ende, en enero del 2025 le quedaría un año y medio de contrato y sería el anteúltimo mercado en el que Galatasaray pueda obtener réditos económicos por su ficha. Su cotización actual es de 15 millones de euros y el cuadro europeo lo ficho por 6 millones en 2022, por lo que obtendría un rédito económico en su salida mediante traspaso.