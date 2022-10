Nathy Peluso, una de las cantantes que ganó una gran popularidad en el habla hispana en los últimos años, estuvo envuelta en una nueva polémica en las últimas horas. Luego de decir hace algunos meses en una entrevista que se sentía más española que Argentina pese a haber nacido en Luján, sus seguidores la volvieron a criticar en las redes sociales.

En las últimas horas se volvió viral una entrevista con Código Nuevo en la que la cantante usaba tonada española incluyendo algunos modismos típicos del país europeo. "¡Qué monada!" y "Me han criado con mucha seguridad, hacer lo que realmente me apetece y me sale del coño", son algunas de las frases que utiliza a lo largo de la nota. Esto generó un gran repudio a la artista que cuenta con hits como "Buenos Aires" y "Argentina".

+Nathy Peluso - BUENOS AIRES

Cabe remarcar que Nathy Peluso no salió a hablar en las redes sociales con respecto a este tema. Sin embargo, el último tweet que publicó va directo a algunas críticas que había recibido en el pasado: "Las mujeres producimos, paso meses en el estudio produciendo, estoy produciendo todo mi disco. A este mundo le cuesta entender y aceptar que las mujeres tenemos la capacidad y el talento suficiente para producir, encabezar y dirigir proyectos. Les mando mi fuerza, son increíbles".

+VIDEO: Nathy Peluso fue criticada en las redes sociales

