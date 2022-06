Toda persona que esté al tanto de la farándula argentina sabrá de la relación entre Duki y Emilia Mernes. Los artistas se conocieron hace ya poco más de un año y juntos lanzaron Como si no importara, el hit que confirmó los rumores.

Los cantantes son ahora una de las parejas más mediáticas del momento. Ambos en España por cuestiones laborales, fueron noticia en las últimas horas por un video en el que se la puede ver a ella bailando con un miembro de su staff.

Fue el miembro de la SSJ quien salió rápidamente al cruce en redes sociales pidiendo respeto para el noviazgo: "No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta , quiere y acompaña. Que es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son".

Cazzu, su amiga y colega, no dudó en respaldar su mensaje y aprovechó para 'pegarle' a Sebastián Villa, delantero de Boca implicado en una causa de violencia de género: "Todxs muy preocupados x si esta le apoyo el culo a alguien, o si yo me como a tal o tal es una rompe familias. Pero no los veo tan enojados por el futbolista violador k sigue jugando mientras su víctima pide por favor k la escuchen. HIPÓCRITAS DE TWITTER". ¡Duro!