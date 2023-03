Lucas Benvenuto denunció en sus redes sociales que sufrió abusos de Jey Mammon cuando tenía 14 años. El conductor, que venía trabajando en Telefe, emitió un descargo al respecto en sus redes sociales pero quedaron muchas preguntas sin resolver. Es por ese motivo que este viernes 31 de marzo será entrevistado por Jorge Rial en el programa Argenzuela de C5N.

En Duro de Domar, programa que se transmite por el mismo canal, compartieron un pequeño fragmento: “Yo quiero contar cómo estoy, por qué hace una semana no digo nada. Estoy en mi casa, acá, como me ves. Mis amigos me visitan, me contienen, y mi familia lo mismo. Estoy en shock, estoy paralizado", explica Jey Mammon en la nota.

“Le deseo de corazón que pueda sanar su alma. Y que, si dentro de lo que él siente, de lo cual yo realmente no comparto, pero de lo que él siente, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo”, también dice con respecto a Lucas Benvenuto. La nota completa dura más de una hora, según adelantaron en Duro de Domar.

Rial, el conductor de Argenzuela, fue entrevistado por LAM, programa que se transmite por América TV: “Llegué con las expectativas de dar una nota al tipo más buscado en este momento. Me encontré con una nota muy fuerte, con un Jey Mammon con muchas ganas de hablar. Le tiré preguntas, le pregunté, tuvimos momentos muy tensos. Hubo cosas que no le gustó que yo le dijera y me pasó algunas facturas, al medio también le pasó facturas. Pero fue fuerte la nota".

+Cuándo es la entrevista de Jorge Rial a Jey Mammon en Argenzuela y dónde verla

La entrevista se emitirá este viernes 31 de marzo en la pantalla de C5N a las 15:00 horas. Luego, será subida al canal de YouTube, al cual podés acceder haciendo CLICK ACÁ.

