Daft Punk, dúo francés de música electrónica formado en 1993 en París por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, lanzará una reedición de “Random Access Memories”. Está confirmado que esta producción contará con 35 minutos de música inédita distribuidos en nueve tracks.

Este disco, que fue el último que lanzó Daft Punk en sus plataformas digitales, cuenta con éxitos que siguen siendo tendencia en el mundo. Se destaca "Instant Crush" con Julian Casablancas, "Doin' it Right" con Panda Bear y "Get Lucky" con Pharell Williams y Nile Rodgers, entre otras.

Es importante destacar que Daft Punk puso fin oficialmente a su carrera el 22 de febrero de 2021. El grupo se disolvió luego de lanzar un video de 8 minutos titulado ‘Epilogue’. Es por ese motivo que esta producción generó grandes expectativas entre los fanáticos.

+Fecha de lanzamiento de “Random Access Memories” de Daft Punk

La edición ampliada de este clásico de Daft Punk estará disponible en CD doble, LP (vinilo) triple y en todas las plataformas digitales desde el próximo 12 de mayo.

+Daft Punk - Instant Crush ft. Julian Casablancas