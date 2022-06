Demi Lovato es una de las artistas que logró consagrarse en el mundo artístico tras ser parte de Disney. Ahora, regresará a Argentina el próximo viernes 9 de septiembre en el Arena, Buenos Aires con su tour “Holy Fvck”.

Durante el show, Lovato presentará sus nuevas canciones del nuevo disco con 16 canciones . Además, cantará toda su discografía que lleva alrededor de 30 mil millones de reproducciones en plataformas digitales. Actualmente, las canciones más escuchadas son “Skyscraper”, “Sorry Not Sorry” y “Cool for the Summer”.

La última vez que la ex Disney pisó suelo argentino fue en el 2014 con un increíble recital en el Luna Park. La intérprete de ‘This is me’ se suma a la lista de artistas internacionales que estarán en nuestro país como Rosalía, Dua Lipa, artistas confirmadas para el Primavera Sound y Coldplay, banda que en el día de ayer anunció 10 conciertos en River Plate, rompiendo un récord.

+¿Cómo comprar las entradas para Demi Lovato?

Las entradas podrán adquirirse a partir de este viernes 10 de junio a las 10:00 horas a través de la plataforma Movistar Arena. Para realizar la compra, hacer CLICK AQUÍ.

+¿Cuánto salen las entradas?

Campo delantero - $14.200 + S/C

Platea baja 1 - $14.200 + S/C

Platea baja 2 - $12.200 + S/C

Platea baja 2 - $10.200 + S/C

Campo trasero - $9.200 + S/C

Platea Alta 1 - $8.200 + S/C

Platea alta 2 - $6.700 + S/C

VIP PACKAGE

Incluye:

1 Ticket Campo Delantero

Ingreso al predio antes del horario de apertura de puertas

Staff dedicado al acceso Vip

Paquete Vip de merchandising oficial de regalo

Credencial oficial laminada

Prioridad en la compra de merchandising, previo a la apertura de puertas

¿Cómo fue la carrera de Demi Lovato hasta el momento?

Demi Lovato presentó su primer álbum de estudio Don't Forget (2008) y le siguieron seis álbumes más: Here We Go Again (2009), Unbroken (2011), Demi (2013), Confident (2015), Tell Me You Love Me (2017) y Dancing with the Devil... The Art of Starting Over (2021).

Lovato estuvo presente en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos con: “This Is Me”, “Here We Go Again”, “Skyscraper”, “Give Your Heart a Break”, “Heart Attack”, “Cool for the Summer”, “Sorry Not Sorry” y “I Love Me”.