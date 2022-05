Después de varios meses, Paulo Londra y su ex pareja Rocío Moreno finalmente llegaron a un acuerdo judicial por el pago de la manutención por las dos hijas que tienen en común. De esta forma terminó la contienda que ella inició por compensación económica, justificando que dejó a un lado su carrera para acompañar al cantante en la música.

+Amazon Music llegó a Argentina: cómo funciona la app y cuánto cuesta el servicio

Ana Rosenfeld, representante legal de Moreno, dio más detalles: “Estamos contentos de ponerle un corte al juicio que se avecinaba entre las partes. Tratándose de un tema de familia, y que están las hijas de por medio, vamos a tratar de mantener la confidencialidad de las cifras”.

+La Noche del Turismo en Buenos Aires: ¿Cuáles son los circuitos y cómo reservar gratis el Bus Turístico ?

Sin embargo, horas más tarde Ángel De Brito en LAM reveló que el cantante deberá pasarle a su ex pareja $450.000, el equivalente a 11.56 salarios mínimos, vitales y móviles. Además, deberá hacerse cargo de otros gastos como los impuestos de la casa, auto, obra social de las 2 nenas y la madre, banco de células madres, colegio y actividades extras.

La ex suegra de Paulo Londra se refirió a la relación del cantante con su hija

En diálogo con Intrusos (América), Marina Romero habló la semana pasada de la relación entre Paulo Londra y su hija: "Se siente muy expuesta y no la pasa bien. Intenta recuperarse, pero no soporta el destrato, era muy machista. Rocío no soportó que abandonara a la familia. Que saliera de noche y de día estuviera ausente, que de repente se fuera a pasar unos días a una cabaña con 5 amigos y 5 amigas... Son cosas que a mí no me sorprenden".

Además, se refirió al vínculo del cantante con Isabella y Francesca, sus dos hijas: "Yo creo que a Isabella le tiene un gran cariño. La nena se pone feliz cuando ve al papá, generó un vínculo lindo y es a lo que uno apunta. Pero con Francisca es diferente, porque no tuvo contacto casi. No se dio la oportunidad de conocerla y amarla".

+Marina Romero habló en Intrusos