Este martes 10 de enero la película "Argentina, 1985" ganó el premio a la Mejor película extranjera en los Globos de Oro 2023, evento que se desarrolló en el mítico The Beverly Hilton de Los Ángeles, Estados Unidos. En esta instancia se impuso ante RRR (India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

La historia "está inspirada en la historia real del equipo de fiscales liderado por Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo que, acompañados por un grupo de jóvenes en su batalla de David vs Goliat en contra del poder, se atrevieron contra todo pronóstico y bajo una amenaza constante, a enjuiciar a los jefes de la dictadura militar más sangrienta de Argentina", explica la sinopsis. La misma está protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani.

El filme, que se estrenó en los cines argentinos el 29 de septiembre del año pasado, es dirigido por Santiago Mitre y cuenta con la coproducción de La Unión de los Ríos, Kenya Films, Infinity Hill y Amazon Studios. En Bolavip te revelamos dónde la podes ver vía Streaming ONLINE.

+Dónde ver "Argentina, 1985"

La película Argentina se puede ver en calidad HD vía Streaming ONLINE en la plataforma Amazon Prime Video, a la cual podés ingresar haciendo CLICK ACÁ.

+Argentina, 1985 - Official Teaser Trailer