En las últimas horas, se informó de un escándalo que protagonizó Cinthia Fernández, panelista y bailarina, dentro de su barrio privado con los vecinos. A continuación, te contamos qué sucedió y todos los detalles.

¿Dónde vive y qué le pasó a Cinthia Fernández con sus vecinos?

En el country Los Aromos de Pilar, donde vive Fernández, ocurrió un hecho lamentable: según las informaciones, mientras se realizaba un cumpleaños de 15 de la hija de un vecino, Cinthia apareció en el lugar y tiró gas pimienta a quienes estaban allí.

Ante esto, vecinos del lugar hablaron con Desayuno Americano: "Para que quede claro y para que todos sepan cómo fue desde mi lugar lo que pasó acá: intentamos festejar los 15 años de mi hija acá, había 50 adultos y 50 chicos, familiares y amigos. La consigna era vestirse de negro porque la cumpleañera estaría de blanco. Tengo la puerta de la entrada y tengo la puerta de atrás, porque estoy en una esquina y estoy casa por medio de Cinthia Fernández. Hay cuatro chicos que salieron por la puerta de atrás y en la puerta de la casa de Cinthia uno patea la puerta. Yo no los llego a ver salir y me hago totalmente responsable de eso”.

Y siguió: "Estábamos por soplar la velita, estábamos afuera y ahí la veo a Cinthia dentro del jardín de mi casa gritando. Ahí le pido que charlemos afuera de mi casa y que me cuente lo que pasó. No fue fácil, ahí empiezo a sentir que no puedo respirar y los chicos me dicen que había tirado gas pimienta".