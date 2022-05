Walter Queijeiro, quien el lunes pasado quedó eliminado de "El Hotel de los Famosos", apuntó contra la actitud del Chanchi Estévez en el programa, con quien no tenía la mejor relación e incluso tuvieron fuertes discusiones a lo largo de la estadía.

“Me sorprendió negativamente. No puedo entender por qué hace lo que hace. Yo hablé con dos personas que lo quieren y me dijeron que es cuestión de él”, explicó en una nota en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez. Y añadió: “Al menos que quiera ser el gran malo de la Argentina, esto no puede jugarle a favor. En redes no lo quiere nadie. Me llama la atención la cantidad de mensajes en su contra. Nadie lo apoya”.

Para cerrar, el periodista deportivo dijo: “Todo lo que sea pararme en la vereda de enfrente de Chanchi Estévez, a mí me favorece en términos de imagen. Se va a tener que arreglar cuando salga, se le va a complicar”.

Esta semana, el ex futbolista se enteró a través de su familia de la mala imagen que está logrando fuera del programa. Es por ese motivo que está con ganas de abandonar el formato a pocos días de finalizar las grabaciones. Aún no se sabe cuál es la decisión que tomará finalmente.

Hasta el momento los eliminados de El Hotel de los Famosos son Militta Bora, Kate Rodríguez, Nicolás Maiques, Matilda Blanco, Rodrigo Noya, Pato Galván, Silvina Luna y Walter Queijeiro.

