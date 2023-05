Martín Pérez Disalvo, conocido popularmente como Coscu, es el pionero del stream en Twitch en Argentina. El hincha de Racing se encuentra entrenando hace varios meses de cara a lo que será su participación en La Velada del Año 3, organizada por Ibai Llanos.

En este evento de boxeo, el argentino se verá las caras contra Germán Garmendia, el próximo sábado 1 de julio de este 2023. Sin embargo, Coscu confesó el duro momento que se encuentra transitando.

El complicado momento de Coscu

Coscu viajó en los últimos días a Chile junto a su amigo Shelao, chileno que peleará contra Viruzz, para seguir preparando el combate. Allí, prendió stream para hablar de lo que le está sucediendo.

"Estoy cansado de que la gente piense que tengo problemas por cosas de las redes sociales. Tengo problemas en la vida real que están muy alejados de Twitter. Una de las personas que más venía a mi casa me robaba a mí y a mis amigos, siendo íntimo", comenzó con el relato.

Luego, se explayó: "No se puede confiar en nadie. Esos son los problemas que me traban la cabeza. Cuando nos robaron y vi quién era en la cámara de seguridad no le hicimos nada. Les dije a todos que no lo tocaran. Es más, nos grabamos diciéndole al chabón lo que había hecho para que después no inventara que le hicimos algo. La impotencia que teníamos. Se cagó en toda nuestra amistad. Él nos decía que lo cagáramos a trompadas".

El juicio que le ganó a una importante empresa

Además de lo mencionado anteriormente, Martín hizo alusión a un problema familiar que pudo superar, gracias a que le ganó un juicio a una importante empresa que expuso a su familia. Contó también que tuvo problemas para dormir en abril: "Eso me mató. Me levantaba con miedo. Cuento esto para que la gente no piense que me pongo mal por cualquier cosa".