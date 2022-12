Pasada su etapa como Presidente de la Nación, Mauricio Macri se encuentra haciendo labores para la FIFA y siempre encuentra espacio para ir a alentar a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, tal como se pudo ver durante el más reciente partido contra Países Bajos. Además, el exmandatario también presenció otros encuentros del torneo y su impacto en redes sociales sigue intacto.

Tras ser tildado de "mufa" por diversos medios y personas cuyos posteos se viralizan a diario, Macri declaró que no le genera ni lo más mínimo. "No me importa nada lo que me digan porque hace rato vengo aguantando las agresiones, desde 2003, hace 20 años, estoy curtido y esto lo hacen con todo aquel que piense distinto; eso es lo grave", expresó en Radio Rivadavia.

Su mejor ejemplo para derribar los mitos fue con el club que presidió a principios de milenio. "Están definitivamente mal de la cabeza. Lo que digan me resbala. También ganamos 17 campeonatos con Boca", afirmó. Razón no le falta.

Luego, en la misma entrevista, el expresidente también repasó la serie que se viene entre Argentina y Croacia por un lugar en la final y dejó un mensaje de advertencia para el conjunto de Lionel Scaloni. "Es durísimo, para mí el mejor equipo del Mundial", señaló Mauricio sin ningún tipo de rodeos.

