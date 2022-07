Emilia Mernes, una de las artistas más exitosas del género urbano, se estará presentando en el Movistar Arena el próximo 29 de septiembre. Será el cierre de su gira “Tú crees en mí?” que está llevando su música a España, Estados Unidos y México. El álbum, que tiene el mismo nombre del tour, debutó 4° en la lista Top Albums Global de Spotify y 3° en Top Albums Argentina.

“Y llegó el día! no saben todas las noches que he pasado soñando con esto y poder compartirlo juntos. Aún no creo que estar anunciando mi primer show en Buenos Aires !!! Mi primer Movistar Arena", publicó en su cuenta de Instagram. Y añadió: "Quisiera regalarles el mejor show de mi vida. Es una locura pensar que ahora estoy escribiendo esto para ustedes. Los amo !!!! va a ser increíble, se los prometo".

En el show estará tocando todos sus hits como: "Cuatro veinte", "Intoxicao", "Como si no importara" y "Rápido lento". Además se espera que se suban al escenario otros importantes artistas de la escena argentina como Duki, Rusher King y Nicki Nicole.

+Emilia - Cuatro veinte

Emilia Mernes en el Movistar: cómo comprar las entradas

La preventa de entradas será el martes 12 de julio a partir de las 12 horas exclusivo para clientes de Lemon Cash haciendo CLICK ACÁ. La venta general comenzará el miércoles 13 de julio en el mismo horario.

¿Cuánto cuestan los tickets?

Está confirmado que las entradas van desde los $3000.