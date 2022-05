Tras la eliminación de Silvina Luna el lunes pasado en "La H" ante Majo Martino, "El Hotel de los Famosos" recibió este martes a una nueva participante: Emily Lucius, reconocida influencer. Al igual que Locho Loccisano en su momento, ingresó con inmunidad para la siguiente gala.

+El Hotel de los Famosos | Silvina Luna se mostró decepcionada con Martín Salwe luego de quedar eliminada

“Soy actriz, directora de artes escénicas y generadora de contenido. Me encanta cocinar, me encanta bailar, amo a mi hermana Belu, y lo más importante es que soy una excelente hija”, se describió la participante al ingresar al programa. Y adelantó: “Sé que hay mucha estrategia, mucho grupito formado, mucha familia, pero voy a entrar sin estrategia. Creo que no tener estrategia es la estrategia”.

Según contó Emily, con el único participante que ya tenía relación es Imanol Rodríguez ya que es amiga de la novia del actor. Sin embargo, no tardó en llamar la atención de todos los concursantes. Chanchi Estévez, ex futbolista, opinó: “Se puede llegar a ganar el corazón de ‘la familia’, pero todavía está a prueba”. Además, varios de los famosos coincidieron en que traía buena energía al programa.

Este martes también se definió que el equipo que armó Emily Lucius (conformado por Alex Caniggia, Chanchi Estévez, Walter Queijeiro y Melody Luz) será huésped durante la semana, mientras que los que perdieron el reto (Martín Salwe, Imanol, Locho, Sabrina Carballo, Lissa Vera y Majo Martino) son staff.

+El Hotel de los Famosos: último programa completo

Los nuevos días y horarios del programa